Medytacje o końcu. Propozycja kina „Pionier”.

Film „Innego końca nie będzie” to propozycja szczecińskiego kina „Pionier”.

Po dłuższej nieobecności, Ola, najstarsza z trójki rodzeństwa, postanawia wrócić w rodzinne strony. Chociaż na pierwszy rzut oka wszystko wygląda znajomo, to w rzeczywistości życie jej bliskich ruszyło dalej. Mama ma nowego partnera, w garażu brakuje ulubionego samochodu taty, a rodzinny dom wkrótce ma zostać sprzedany. Relacje z bratem, siostrą i matką są dalekie od ideału. Ola wie, że to ostatni moment, aby pogodzić się z przeszłością i zacząć żyć na nowo. Pomogą w tym pełne ciepłych wspomnień rodzinne kasety video i zdjęcia znalezione na strychu.

„Innego końca nie będzie” to zwycięzca plebiscytu publiczności w kategorii „film fabularny” 40. Warszawskiego Festiwalu Filmowego.

Łukasz Budnik na portalu film.org.pl napisał: „Tak kipiąca trudnymi emocjami historia to z pewnością wymagający materiał dla aktorów, ale w „Innego końca nie będzie” cała obsada staje na wysokości zadania i zasługuje na słowa uznania. W Olę wciela się Maja Pankiewicz („Morderczynie”), a jej rodzeństwo grają Sebastian Dela („#BringBackAlice”) oraz Klementyna Karnkowska („Wyrwa”). Każdy z granych przez nich bohaterów radzi sobie z żałobą w inny sposób, ale wszyscy są tak samo przekonujący, gdy przychodzi do ukazania ich emocji. Co najważniejsze – między nimi naprawdę jest energia rodzeństwa. Z zakulisowych wypowiedzi wynika, że obsada miała możliwość się ze sobą zintegrować i pospędzać czas niczym prawdziwa rodzina, i widać to na ekranie. Poszczególne sceny skonstruowane są zresztą tak, jakbyśmy oglądali kolejne domowe nagrania. Jest miejsce na spontaniczność, dom „żyje”, bohaterowie rozmawiają ze sobą w bardzo naturalny, niewymuszony sposób, wchodząc sobie w słowo, przekomarzając się i dyskutując. Dzięki temu nietrudno wejść w ich świat”.

Seanse: sobota, g. 14.30; niedziela g. 14.

(as)