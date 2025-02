Kino "Pionier" otworzyło bar

Fot. Facebook Kino Pionier 1907

W szczecińskim klnie "Pionier" otwarto bar. Na to czekało wielu widzów. Bar był dostępny w kinie, gdy funkcjonowało w poprzedniej formule.

- Długo nic nie mówiliśmy, żeby nie zapeszyć, ale dziś możemy to w końcu powiedzieć głośno – mamy bar i działamy! - ogłosiło w weekend kino "Pionier" w mediach społecznościowych. - Jak to u nas – bar jest czynny przed filmem, a w trakcie seansu już nie, żebyście mogli skupić się na oglądaniu. Prosimy nie przychodźcie na ostatnią chwilę! Zapraszamy na kawkę, herbatkę, winko i różne inne atrakcje. Część produktów jeszcze do nas dojeżdża, my sami jeszcze się uczymy i trochę wolno lejemy – bądźcie dla nas wyrozumiali. Najważniejsze, że wreszcie możemy użyć tych stolików, które tak długo stały i czekały na swoją kolej! Więc wpadajcie, oglądajcie filmy w Kiniarni i cieszcie się czymś pysznym do picia. Do zobaczenia!

W 2023 roku roku miasto Szczecin odkupiło kino od poprzedniego właściciela, Jerzego Miśkiewicza. Pierwotnie nowym operatorem miało być Stowarzyszenie Kin Studyjnych, ale ten pomysł upadł. Ostatecznie miasto zdecydowało, że „Pionierem” będzie zarządzać Dom Kultury „Krzemień”.

Kino reaktywowano w październiku ub. roku. ©℗

(as)