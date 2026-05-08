Majowe impresje. Chór Politechniki Morskiej w Zamku Książąt Pomorskich

Fot. Ryszard Pakieser

Chór Politechniki Morskiej w Szczecinie pod dyrekcją Sylwii Fabiańczyk-Makuch oraz Chór Żeński Politechniki Morskiej w Szczecinie pod dyrekcją Dominiki Mastalerczyk wystąpi 8 maja w Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie.

W wiosennej atmosferze zabrzmi różnorodny repertuar chóralny – od muzyki sakralnej i utworów współczesnych, przez kompozycje inspirowane muzyką ludową, aż po negro spirituals i aranżacje muzyki rozrywkowej. W programie znajdą się m.in. utwory Piotra Jańczaka, Christophera Tina, Michaela McGlynna, Mosesa Hogana czy Z. Randalla Stroope’a. Podczas koncertu zabrzmi również muzyczna niespodzianka w wykonaniu składu męskiego Chóru Politechniki Morskiej w Szczecinie.

Koncert będzie miał również szczególny charakter, ponieważ stanowi koncert dyplomowy studentów Akademii Sztuki w Szczecinie z klasy dyrygentury dr hab. Sylwii Fabiańczyk-Makuch, prof. AS – Emilii Adrianek, Emilii Kałek, Kaliny Pacuk, Jana Kowalówki oraz Eugeniego Walczoka, którzy tego wieczoru poprowadzą chóry jako dyrygenci.

Podczas wydarzenia na scenie wystąpią dwa zespoły chóralne – łącznie blisko stu wykonawców.

Koncert odbędzie się w Sali Bogusława X, początek godz. 19. Bilety 10 zł.

(K)

