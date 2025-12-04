Chór Politechniki Morskiej nawiązuje do słynnych „Przyjaciół”

W nowym teledysku Chóru Politechniki Morskiej znane scenki z intra serialu „Przyjaciele” zostały odtworzone na tle szczecińskich lokacji.

Chór Politechniki Morskiej w Szczecinie nagrał nowy teledysk. Nawiązuje do lubianego amerykańskiego serialu „Przyjaciele” oraz coveru piosenki Beatlesów „With a little help from my firends” w wykonaniu Joe Cockera, coveru znanego z „Cudownych lat”.

Produkcja nosi tytuł „I’ll be there for you with a little help for my friends”. Zaaranżował ją Jacek Sykulski, zrealizowała „Kamera Jazda”.

– Radosny, kolorowy, niebanalny, pełen emocji i zwykłej codzienności – cieszy się Sylwia Fabiańczyk-Makuch, szefowa chóru. – Teledysk, który ukazuje kulisy naszego „chóralnego życia”. Teledysk, w którym nie odgrywamy ról, nie wcielamy się w żadne postaci, ale po prostu jesteśmy sobą. Dynamiczny, energiczny i szalony, czyli dokładnie odzwierciedlający czas, który aktualnie panuje w zespole. Podnoszący na duchu i dający nadzieję, że w tym zabieganym świecie, zawsze można znaleźć czas na relacje, spotkanie, bliskość.

Inspiracją do powstania obrazu był znany motyw z serialu „Przyjaciele” („Friends”) oraz piosenka „With a little help from my friends” – najpierw grana przez The Beatles, potem włączona do repertuaru Joe Cockera. Na prośbę Sylwii Fabiańczyk – Makuch powstało połączenie tych dwóch utworów.

– Wybór nie był przypadkowy – mówią o wsparciu, obecności i bliskości. O tym, że naprawdę jesteśmy dla siebie – w muzyce i poza nią – wspomina dyrygentka.

– Nasz najnowszy teledysk powstał po to, by wnieść odrobinę światła w tę ponurą, jesienno-zimową aurę. Chcieliśmy stworzyć coś, co doda odrobiny kolorytu dniom, które zbyt wcześnie toną w szarości. Mamy nadzieję, że teledysk zostanie ciepło przyjęty i spełni tę rolę – dodaje chórzystka Klaudia.

Ten rok jest dla szczecińskiego zespołu pracowity. Grupa wzięła udział między innymi w najważniejszym wydarzeniu polskiej popkultury ostatnich lat – podwójnym pożegnalnym koncercie rapera Quebonafide na Stadionie Narodowym.

Chórzyści wystąpili także na Wystawie Światowej Expo w Japonii, a potem na indonezyjskiej wyspie Bali. Tak pokazali się na BICF – Bali International Choir Festival. Konkurowali z osiemdziesięcioma chórami z całego świata. Z powodzeniem. Nasi chórzyści wygrali w dwóch kategoriach „Mixed Choir Category” oraz „Pop&Jazz Choir Category”.

W 2019 roku Chór Politechniki Morskiej został wyróżniony tytułem Honorowego Ambasadora Szczecina

Nowy teledysk zespołu znajdziemy na Youtube. ©℗

Alan SASINOWSKI

