Macierzyństwo i córectwo. Spektakl w 13 Muzach

„Matryca” to spektakl performatywny, który będzie można obejrzeć w niedzielę (17 października) o godz. 18 w Domu Kultury 13 Muz. Wstęp wolny - ograniczona liczba miejsc. Obowiązują bezpłatne wejściówki, dostępne na: www.bilety.fm.

Czego możemy się spodziewać po przedstawieniu? Oddajmy głos twórcom: "To spektakl performatywny wywiedziony z własnych doświadczeń artystek oraz doświadczeń napotkanych kobiet. Inspirowany również książką Iwony Chmielewskiej „Obie”. Zdarzenie podejmuje temat relacji Matka/Córka. Macierzyństwo i córectwo to symbiotyczna więź, czasami trudna wędrówka, szczególnego rodzaju relacja. Początek wszystkiego, pierwotny wzorzec gdzieś w drodze indywidualizacji zostaje często zaprzeczony w swej naturalnej symbiotyczności. Psychologia określa to zaprzeczenie, jako warunek budowania swojej odrębności. Stajemy w obliczu wzajemnej zależności, podobieństw i zaprzeczeń. W końcowym rozrachunku „Obie” jesteśmy córkami".

Wystąpi Teatr Ruchu Spoina - grupa działająca od 2018 roku, skupiona wokół działań interdyscyplinarnych, łączących wiedzę z dziedzin takich jak m.in. psychologia, pedagogika, socjologia, teatrologia. Założeniem teatru jest poszukiwanie z użyciem działań performatywnych zaangażowanych społecznie, a przede wszystkim w oparciu o pracę z ruchem i świadomością ciała.

Na scenie publiczność zobaczy Joannę Olejniczak i Edytę Waszak. Oto inni twórcy: muzyka - Marcin Styborski, światła - Mariusz Tatkowski, głos - Marysia Dąbrowska, Joanna Olejniczak, Edyta Waszak, zdjęcia - Michał Wojtarowicz, konsultacja reżyserska - Weronika Fibich.

