Luxtorpeda w Krzemieniu. Szukają guza

Fot. Luxtorpeda

W piątek w Domu Kultury „Krzemień” w Szczecinie zagra zespół Luxtorpeda. Będzie promować świeżo wydany album pt. „Szukamy Guza”. Na koncercie oprócz premierowych utworów można będzie usłyszeć największe przeboje zespołu jak „Autystyczny”, „Wilki dwa” czy „Mambałaga”.

Robert Filipowski na portalu Teraz Muzyka napisał o nowej płycie zespołu tak: „Są na „Szukamy guza” utwory, które mają wszystkie cechy charakterystyczne wypracowane przez Luxtorpedę (Gdzieś w nas, Wejście ćwoka), ale są też mocno zaskakujące. Barabasz toczy się powoli, trochę bluesuje, szczególnie w gitarowych solówkach. Dobry człowiek osadzony jest w orientalnym klimacie i na plemiennych bębnach, przez co przywołuje u mnie nieodparte skojarzenia z… Acidofilią Acid Drinkers! Są też numery bardziej wyluzowane, jak singlowy Lubię się czy Tak bar z podkładem Casio i falsetami w refrenie”.

Support: The Buffons i Stany Pośrednie

Start: g. 19. Luxtorpeda pojawi się na scenie ok. godz. 20:30.

(as)

