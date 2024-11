List do świętego Mikołaja. XII edycja ogólnopolskiego konkursu plastycznego

Tradycyjnie już 6 grudnia obchodzimy w Polsce mikołajki. Rankiem tego dnia dzieci dostają upragnione prezenty. Dorośli, chcąc wspomóc świętego Mikołaja w doborze podarków, często namawiają swoje pociechy do przygotowania listu z wymarzonymi prezentami.



Pisanie listów jest pięknym zwyczajem, dzięki któremu dziecko doświadcza magicznej atmosfery, rozwija wyobraźnię, uczy się, że miło jest być obdarowanym, ale dobrze jest też obdarowywać innych. Dlatego Muzeum Narodowe w Szczecinie, już kolejny raz, chce zaproponować dzieciom w wieku 5-10 lat udział w konkursie na najciekawszy list do świętego Mikołaja.



Ważna jest forma oraz zawartość listu (na przykład rysunki, teksty). Prace w formacie co najmniej A4 należy przesyłać do 4 grudnia br. pod adres: Muzeum Narodowe w Szczecinie Dział Edukacji ul. Wały Chrobrego 3, 70-561 Szczecin z dopiskiem „List do św. Mikołaja”. Liczy się data stempla pocztowego.

Wielki finał konkursu i otwarcie wystawy pokonkursowej odbędą się 18 grudnia br., o godzinie 12.00, w Muzeum Narodowym w Szczecinie, przy ul. Wały Chrobrego 3. (K)