Letnie festiwale muzyczne w Polsce - inspiracje na wakacje

Fot. Michał Kaczyński /fb Piknik Country Mrągowo

Muzyka klasyczna, jazz, rock, reggae, etno i muzyka klubowa. W wakacje można wziąć udział w wielu i różnorodnych festiwalach muzycznych - każdy fan znajdzie coś dla siebie. Trudno wymienić wszystkie, dlatego przedstawiamy wybór.

Melomani będą mieli wiele okazji do posłuchania muzyki klasycznej. W Warszawie trwa 64. sezon Koncertów Chopinowskich w Łazienkach Królewskich. W każdą niedzielę pod pomnikiem Fryderyka Chopina można posłuchać recitali polskich i zagranicznych pianistów. Wśród tegorocznych wykonawców są m.in. Michelle Candotti, Aleksandra Świgut, Łukasz Krupiński, Julia Kociuban, a także Janusz Olejniczak, Martin Garcia Garcia, Eric Lu oraz Charles Richard-Hamelin, Piotr Alexewicz oraz Karol Radziwonowicz.

W tym roku po raz pierwszy odbędzie się Baltic Opera Festival (14-17 lipca). Na scenach Opery Leśnej w Sopocie i Opery Bałtyckiej w Gdańsku zostaną zaprezentowane premierowe inscenizacje operowe z udziałem polskich i zagranicznych solistów, dyrygentów i realizatorów. Festiwal powstał z inicjatywy polskiego bas-barytona Tomasza Koniecznego. Podczas inauguracji festiwalu w Operze Bałtyckiej zespół artystów Opery Krakowskiej zaprezentuje specjalnie na tę okazję przygotowaną nową inscenizację operetki Karola Szymanowskiego "Loteria na mężów, czyli Narzeczony nr 69". Z kolei 15 i 17 lipca w Operze Leśnej zostanie pokazana produkcja Opery Bałtyckiej "Latający Holender" Ryszarda Wagnera w reżyserii Tomasza Koniecznego.

Kolejną okazją jest również Międzynarodowy Festiwal Chopinowski w Dusznikach Zdroju, który odbywa się od 1946 r. Jego pomysłodawcą był Ignacy Potocki, współzałożyciel Zarządu Uzdrowisk Dolnośląskich. Wybrano dusznicki kurort, ponieważ w sierpniu 1826 r. Chopin przebywał tam ze względów zdrowotnych. Pierwszy Festiwal w Dusznikach odbył się 25 i 26 sierpnia 1946 r. w 120. rocznicę koncertu Chopina w tym kurorcie. Podczas tegorocznego, siedemdziesiątego ósmego, Międzynarodowego Festiwalu Chopinowskiego (4-12 sierpnia) wystąpią m.in. Lukas Geniusas, Yulianna Avdeeva, Jakub Kuszlik, a także Kate Liu, Hyuk Lee oraz Mateusz Krzyżowski.

Koncertem nadzwyczajnym skrzypka Fabia Biondiego w Bazylice św. Krzyża w Warszawie rozpocznie się natomiast 19. Międzynarodowy Festiwal Muzyczny "Chopin i jego Europa" (18 sierpnia-1 września). Podczas festiwalu wystąpią m.in. Ivo Pogorelić, Bruce Liu, Dang Thai Son, Philippe Herreweghe i Piotr Anderszewski. W programie znajdzie się jak zwykle twórczość Chopina na tle epoki i utwory odzwierciedlające różnorodne oddziaływanie na kompozytorów europejskich XIX i XX w.

Natomiast od 20 sierpnia do 3 września na terenie Pałacu w Krzyżowej oraz różnych miejsach Dolnego Śląska, a także w Niemczech odbędzie się dziesiąty festiwal Krzyżowa-Music. Światowej sławy muzycy oraz obiecujące talenty muzyki klasycznej pod kierownictwem artystycznym Viviane Hagner spotykają się na wspólnym muzykowaniu i międzypokoleniowej wymianie doświadczeń.

Wiele festiwali czekach także na fanów muzyki jazzowej. W Warszawie do 26 sierpnia trwa 29. Międzynarodowy Plenerowy Festiwal Jazz na Starówce. Podczas wydarzenia wystąpią polskie i międzynarodowe gwiazdy jazzu, a także odbędą premierowe i jubileuszowe koncerty. Wśród artystów będzie można usłyszeć m.in. Marcin Masecki Big Band, Krzesimir Dębski - String Connection Plus, Wojtek Mazolewski Quintet. Na festiwalowej scenie wystąpi również Antonio Farao Quartet z towarzyszeniem Chico Freemana oraz debiutujący w Polsce kubański pianista i kompozytor Harold López-Nussa. Do 9 lipca trwa ponadto Warsaw Summer Jazz, który tradycyjnie odbywa się w Klubie Stodoła. W czasie festiwalu można usłyszeć m.in. Marek Pospieszalski Oktet, Wojtek Mazolewski Quintet, Ebi Soda oraz Immanuel Wilkins Quartet, New York United, a także Maciej Obara Quartet i Dave Holland Quartet.

Do 9 września trwa z kolei Summer Jazz Festival Kraków. W trakcie wydarzenia wystąpią m.in. Marcus Miller, Jan Garbarek i Trilok Gurtu, Michel Camilo, Markus Stockhausen, Roby Lakatos oraz Yellowjackets. Wystąpią także najważniejsi polscy muzycy jazzowi na czele z Włodzimierzem Nahornym, Krzesimirem Dębskim, Michałem Urbaniakiem, Leszkiem Możdżerem, Markiem Napiórkowskim i Dorotą Miśkiewicz. Zwieńczeniem festiwalu będzie premierowy cykl Kraków Spiritual Music Days.

W wakacje odbędą się też festiwale nawiązujące do różnorodności kulturowej. Do 27 sierpnia trwa Festiwal Wschód Kultury. Jest to właściwie cykl festiwali, których celem jest współpraca kulturalna miast Polski Wschodniej z krajami Partnerstwa Wschodniego. Do 9 lipca trwają Inne Brzmienia Art&Music Festival w Lublinie, natomiast w dniach 24-27 sierpnia w Białymstoku będzie odbywał się Inny Wymiar. Podczas festiwalu wystąpi ponad 100 artystów, m.in. z Polski, Ukrainy, Białorusi. W Lublinie będzie można zapoznać się z najciekawszymi zjawiskami z szeroko pojętej, światowej sceny alternatywnej. Wśród artystów wymykających się prostym podziałom gatunkowym będzie można usłyszeć m.in. brytyjską formację Ladytron, niemiecki zespół To Rococo Rot, a także artystów z Turynu Dead Cat in a Bag. Z kolei białostocki "Inny wymiar" od początku prezentuje bogactwo wielokulturowości Podlasia. Wśród muzycznych podróży będzie można usłyszeć m.in. Natalię Szroeder oraz Kapelę ze wsi Warszawa.

W Warszawie odbędzie się także 20. Festiwal Kultury Żydowskiej Warszawa Singera (26 sierpnia-3 września). Podczas festiwalu odbędzie się m.in. koncert plenerowy Noc Klezmerów, w trakcie którego wystąpi zespół Light in Babylon. Wystąpią również Siostry Rajfer, które zaprezentują znane szlagiery w jidysz, pieśni i wiązanki popularnych piosenek po hebrajsku, utwory śpiewane w ladino oraz piosenki po polsku, ale wykonane w stylu cygańskim. Swój koncert będą mieli także Daniel Kahn (akordeon, fortepian) oraz Christian Dawid (klarnet).

Także fani innych gatunków muzycznych znajdą coś dla siebie. Jak co roku, w trasę wyrusza Męskie Granie. Podczas koncertów, które odbywają się w różnych polskich miastach (m.in. w Gdańsku, Krakowie, Wrocławiu i Żywcu), wystąpią m.in. Mrozu, Krzysztof Zalewski, Nosowska, Organek, a takze Vito Bambino, Brodka i Igo.

Do 8 lipca trwa Suwałki Blues Festival. Jest to jedna z największych imprez bluesowych w Polsce, która co roku gromadzi tysiące fanów tej muzyki. Kwartalnik "Twój Blues" kilkukrotnie uznawał festiwal za wydarzenie bluesowe roku. W czasie SBF wystąpi ponad 40 zespołów z Polski i zagranicy. Na scenie zagra ponad 200 muzyków. W sumie na scenach plenerowych oraz w klubach i barach będzie można wysłuchać kilkudziesięciu koncertów.

Do 9 lipca trwa natomiast Ostróda Reggae Festiwal. W jego trakcie wystąpią m.in Voo Voo i Vavamuffin, a także Pozyton Sound oraz Harper. W dniach 12-14 lipca w Kazimierzu Dolnym odbywa się ponadto Kazimiernikejszyn. W jego trakcie wystąpi m.in. Fisz Emade Tworzywo, Karaś/Rogucki i Vito Bambino.

W dniach 14-15 lipca na placu przed Impartem we Wrocławiu odbędzie się natomiast festiwal WROsound, organizowany przez Strefę Kultury Wrocław. W jego trakcie wystąpią m.in. Marta, Brodka i Katy B. Castle Party to z kolei festiwal muzyki gotyckiej. Będzie się on odbywał 13-16 lipca na Zamku Bolków, a w jego trakcie wystąpią m.in. Laibach, Therion i Deine Lakaien.

Międzynarodowy Festiwal Piknik Country i Folk Mrągowo (28-29 lipca) to z kolei święto muzyki country. W tym samym czasie odbędzie również RE: Rzeszów Festival. Podczas festiwalu wystąpią Agnieszka Chylińska, T. Love i Dr Misio, a także Julia Wieniawa, Bedoes 2115, Jann i Rubens. Fani będą mogli posłuchać także Grzegorza Hyżego, Sorry Boys i Błażeja Króla.

W tym roku swoje 600. urodziny świętuje Łódź. Jubilieuszowe obchody trwają cały rok, jednak główne świętowania przypadnie na weekend 28-30 lipca. Wówczas odbędzie się Łódź Summer Festival. W jego trakcie wystąpią tacy artyści, jak Franz Ferdinand czy Tom Odell, a także Artur Rojek, Bedoes, Pidżama Porno, LemON oraz Igo, Bryska, Dawid Kwiatkowski i Margaret.

Z kolei na fanów muzyki elektronicznej i klubowej czeka Mamry Festival (28-29 lipca). Wydarzenie w głównej mierze jest skierowane do osób w wieku 16-35 lat, w tym do mieszkańców regionu oraz turystów. Artystami, którzy potwierdzili swój występ na węgorzewskiej scenie, są m.in. Margaret, Tymek, Gibbs, Baasch oraz DJ Killer, DJ Alex i MATT5KI.

Jednym z największych festiwali muzyki elektronicznej w Europie jest Audioriver, którego główne wydarzenia odbywają się na nadwiślańskiej plaży w Płocku. W tym roku na festiwalu, który odbędzie się w dniach 28-30 lipca, wystąpią m.in. Anna Borsuk, CC:Disco!, Elif, Koza, a także Lux Familiar, Novika & Mr. Lex oraz Wirski i Zuchy.

29 lipca w Amfiteatrze Miejskim im. Louisa Armstronga obędzie się Iława Soundlake Festival, podczas którego wystąpią Vito Bambino, Artur Rojek oraz Brodka. Z kolei Nosowska, Brodka, Krzysztof Zalewski i Dawid Podsiadło - to m.in. gwiazdy Olsztyn Green Festiwal(11-13 sierpnia).

Na fanów muzyki rockowej czeka natomiast m.in. 29. Pol'and'Rock Festival, który odbędzie się w dniach 3-5 sierpnia na lotnisku Czaplinek-Broczyno. Podczas festiwalu wystąpi 43 wykonawców, wśrod nich będzie m.in. Brodka, Kwiat Jabłoni, Lady Pank, a także LemON i Krzysztof Zalewski. Natomiast w dniach 18-19 sierpnia w Poznaniu i 25-26 sierpnia w Krakowie odbędzie się festiwal Rockowizna, podczas którego wystąpią m.in. Kult, T.Love, Organek, Nocny Kochanek, a także Sztywny Pal Azji i Big Cyc. Miks gatunków muzycznych zapewnia z kolei CieszFanów Festiwal (17-19 sierpnia). W trakcie festiwalu zabrzmi zarówno metal, jak i hip-hop, a wśród gwiazd są Hunter, Dezerter oraz Cool Kids Of Death i Słoń.

Natomiast na sympatyków szeroko rozumianej muzyki alternatywnej czeka OFF Fesival Katowice (4-6 sierpnia). "Jednego dnia, po koncertach legendy hard core i nastolatków grających digital punk, będziesz miał do wyboru młody hip hop z Wysp i tajemniczy post rock. Potem poczujesz się rozdarty pomiędzy avant popem a new wave. Tak będzie do końca festiwalu" - opisuje w jednym z wywiadów założyciel i dyrektor artystyczny festiwalu Artur Rojek. Z kolei w chorzowskim Parku Śląskim od 9 do 13 sierpnia będzie odbywał się FEST Festival. W jego trakcie wystąpią m.in. The Chemical Brothers, Yungblud, Peggy Gou oraz Kasabian. (PAP)

