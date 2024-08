Lato na Alei. W klimatach lat dwudziestych

Krótkie pytanie: gdzie ty mieszkasz? Bo po twoich wypowiedziach zakładam ze nie w centrum, tylko pewnie na jakimś Warszewie czy innym Pogodnie, więc dla ciebie przepustowość tej ulicy nie ma znaczenia, za to chętnie przyjedziesz na przaśno-jarmarczne spędy robione na się żeby udowodnić że ta wybitnie bezsensowna przebudowa jednak miała jakiś sens. Nie miała, i im szybciej niektórzy się z tym pogodzą, tym szybciej będzie spokój z tym cyrkiem.

A tam pitolisz, znalazł się artysta ze spalonego teatru... od "kultury" zdecydowanie ważniejsza jest sprawna komunikacja w mieście. Ta została zaburzona dewastacją Wojska Polskiego, właśnie w imię jakiejś wyimaginowanej kultury, której nigdy wcześniej tam nie było. To takie trochę na siłę robienie z konia pegaza. Może i wygląda inaczej, ale daleko nie poleci. Na alei Wojska Polskiego potrzebny jest tramwaj, zamiast tego jednak mamy tory i przystanek donikąd i śpiewaka operowego za rogiem.

czytam komentarze i wciąż Szczecin słynie tłamszeniem każdej kulturalnej inicjatywy. Póki co, na piedestale drobnomieszczańska nuda i równanie w dół. Ewentualnie przepustowość, deweloperka i walki MMA

@Mieszkaniec

2024-08-09 12:49:34

A za którym wariantem przebudowy głosowałeś w czasie tych legendarnych "konsultacji" gdzie mieszkańcy samolubnie wybrali ten nie inny wariant? Byłby tramwaj, nie byłoby koncertów, a reszta mieszkańców mogła by wygodnie dojechać do zachodnich dzielnic miasta z Bramy Portowej. Nie chcieliście tramwaju, wszystkim na złość, to teraz się męczcie z festynami i śpiewakami operowymi. Tak sobie wybraliście. i jeszcze ten stukot kół o bruk - aż chce się tam przebywać. A nie, czekaj...