Kurczący się świat, rozjuszony klimat. Czy era człowieka dobiega końca?

Scena Antygrawitacji w Szczecinie zaprasza na premierę spektaklu „The Late Show” Totentanz Circus – w niedziele o g. 13.

Teatr do udziału w przedstawieniu zachęca tak: „Dobry wieczór! Witamy Państwa w „The Late Show”! Programie, w którym mówimy prawdę, całą prawdę i tylko prawdę! Pytanie tylko, czy jesteście Państwo na naszą prawdę gotowi? Czy jesteście ją w stanie dostrzec? Czy potraficie ją zaakceptować? Czy tak jak i my jej pożądacie?”.

Świat się kończy, a może to rewolucyjny początek nowego, wspaniałego okresu naszej cywilizacji? Czy rozjuszony klimat nas pożre, a może rozwój technologii będzie w stanie go ułagodzić? Era człowieka dobiega końca, a może nasza ewolucja właśnie przyspiesza i wchodzi na niewyobrażone dotąd tory? Czy z całego tego zalewu informacji można wycisnąć choć krztynę prawdy? I jak to zrobić? Na powyższe pytania jednoznacznej odpowiedzi zapewne nie znajdziemy, ale już samo ich postawienie powinno nas zmobilizować do myślenia.

Spektakl „The Late Show” jest sfinansowany przez Unię Europejską NextGenerationEU w ramach Krajowego Planu Odbudowy – KPO dla Kultury, w ramach realizowanego przez Fundację Antygrawitacja projektu „Realizacja spektaklu teatralno-naukowo-filozoficznego o klimacie i innych bolączkach ludzkości” Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności.

(as)