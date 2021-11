Kulejący diabeł w Nowym Jorku. Animacja szczecinian na ważnym festiwalu

Animacja autorstwa szczecinian - Kasi Zimnoch i Pawła Kleszczewskiego z Konik Film Studio – „Ajtia o tym, dlaczego diabeł kuleje”, zostanie pokazana podczas słynnych Animowanych Nocy w Nowym Jorku. Prezentacja jest pokłosiem zdobycia ważnej nagrody, przez wspomniany duet, w Konkursie Głównym 9. Ogólnopolskiego Festiwalu Animacji O!PLA, w maju tego roku.

Fabuła animacji „Ajtia o tym, dlaczego diabeł kuleje” jest oparta na tak zwanych bajkach ajtiologicznych (ajtiach). Stanowią one jeden z najbardziej oryginalnych i atrakcyjnych aspektów polskiej kultury ludowej, są to często bardzo humorystyczne opowieści, które na zdrowy chłopski rozum tłumaczą świat, jego powstanie i zasady nim kierujące. Bohaterami tych opowieści są postacie znane z wyobraźni ludowej, takie jak: baba, dziad, diabeł, pies, św. Piotr czy Judasz.

Kasia Zimnoch i Paweł Kleszczewski są duetem twórców filmowych i artystów wizualnych. Tworzą autorskie filmy animowane oparte na mitologii, folklorze i legendach. Ich filmy były prezentowane na wielu międzynarodowych festiwalach filmowych, zdobywając nagrody i wyróżnienia. Wiele lat temu artyści wyjechali ze Szczecina – najpierw na studia do Torunia (oboje są absolwentami Wydziału Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu), potem do Cavan w Irlandii. „Po drodze” pracowali również w Estonii, Szwecji i Niemczech, by po latach powrócić do Szczecina i zostać wykładowcami tutejszej Akademii Sztuki. ©℗

(MON)