Księgowy zaplątany, księgowy uwodzony. Wystarczy chwila nieuwagi...

Fot. Dariusz GORAJSKI

W niedzielę możemy wybrać się do teatru. Na przykład na „Chwilę nieuwagi” na Scenie im. Jana Banuchy w Teatrze Polskim w Szczecinie (początek spektaklu – g. 16).

REKLAMA

„Chwila nieuwagi” to farsa, której bohaterem jest neurotyczny i nudny księgowy (w tej roli – Piotr Bumaj). Całkowicie oddany swojej pracy, sumienny, uporządkowany i bez życia towarzyskiego. Wystarczy jednak – tytułowa – chwila nieuwagi, aby to poukładane życie wywróciło się do góry nogami. Biedaczek wplątuje się w aferę z rosyjską mafią w tle. W jego mieszkaniu pojawia się tajemniczy nieznajomy, którego w żaden sposób nie może się pozbyć, a który – dodatkowo – systematycznie opróżnia mu barek. Policja nie reaguje. Do tego, w skromnej dotychczas sekretarce budzi się dzika lwica, która próbuje go uwieść. I na to wszystko zjawia się mamusia zatroskana o losy biednego, nieporadnego syneczka… A to dopiero początek…

(as)

REKLAMA