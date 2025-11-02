Niedziela, 02 listopada 2025 r. 
REKLAMA 12 szczecin
REKLAMA

Księgowy zaplątany, księgowy uwodzony. Wystarczy chwila nieuwagi...

Data publikacji: 01 listopada 2025 r. 18:20
Ostatnia aktualizacja: 01 listopada 2025 r. 18:37
Księgowy zaplątany, księgowy uwodzony. Wystarczy chwila nieuwagi...
Fot. Dariusz GORAJSKI  

W niedzielę możemy wybrać się do teatru. Na przykład na „Chwilę nieuwagi” na Scenie im. Jana Banuchy w Teatrze Polskim w Szczecinie (początek spektaklu – g. 16).

REKLAMA

„Chwila nieuwagi” to farsa, której bohaterem jest neurotyczny i nudny księgowy (w tej roli – Piotr Bumaj). Całkowicie oddany swojej pracy, sumienny, uporządkowany i bez życia towarzyskiego. Wystarczy jednak – tytułowa – chwila nieuwagi, aby to poukładane życie wywróciło się do góry nogami. Biedaczek wplątuje się w aferę z rosyjską mafią w tle. W jego mieszkaniu pojawia się tajemniczy nieznajomy, którego w żaden sposób nie może się pozbyć, a który – dodatkowo – systematycznie opróżnia mu barek. Policja nie reaguje. Do tego, w skromnej dotychczas sekretarce budzi się dzika lwica, która próbuje go uwieść. I na to wszystko zjawia się mamusia zatroskana o losy biednego, nieporadnego syneczka… A to dopiero początek…

(as)

REKLAMA

Komentarze

byłem
2025-11-01 23:09:55
czekałem kiedy ta farsa się skończy.to najsłabsza sztuka na której byłem .5 min popisów mamuśki i głos dzieciniaka to za mało.

Dodaj komentarz

HEJT STOP
0 / 500


Czytaj także

REKLAMA

Pogoda

12 pogos_icon
Zobacz prognozę na 3 dni
REKLAMA