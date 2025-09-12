Piątek, 12 września 2025 r. 
REKLAMA 20 szczecin
REKLAMA

Koszmary naszych dzieci w Teatrze Współczesnym

Data publikacji: 12 września 2025 r. 12:06
Ostatnia aktualizacja: 12 września 2025 r. 12:06
Koszmary naszych dzieci w Teatrze Współczesnym
Fot. Piotr NYKOWSKI  

„Spartakus. Miłość w czasach zarazy” – oto propozycja Teatru Współczesnego w Szczecinie.

Spektakl powstał na podstawie reportaży Janusza Schwertnera, materiałów dokumentalnych i wywiadów z pacjentami, rodzicami oraz medykami oddziałów psychiatrii dziecięcej w Polsce.

Samobójstwo to najczęstsza przyczyna śmierci dzieci w Polsce, częstsza niż choroba nowotworowa czy wypadek komunikacyjny. Blisko 70 proc. nastolatków LGBTQ+ w Polsce myśli o samobójstwie. W 2020 i 21 roku szerokim echem odbiły się reportaże Janusza Schwertnera, który poprzez opowieści o nastoletnich pacjentach i ich rodzicach, uwikłanych w system dziecięcej opieki psychiatrycznej, wstrząsnął opinią publiczną. To właśnie te materiały, poszerzone o własną pracę dokumentalną, stanowiły punkt wyjścia do tworzenia spektaklu. „SPARTAKUS. Miłość w czasach zarazy” to jednak nie tylko opowieść o konkretnej grupie i gałęzi medycyny, ale próba przyjrzenia się temu, w jaki sposób w dzisiejszej Polsce opiekujemy się sobą nawzajem.

Spektakl przeznaczony jest dla widzów od 16. roku życia – zawiera sceny nagości, zaburzeń odżywiania i samookaleczania. Jeśli masz myśli samobójcze lub jesteś w kryzysie suicydalnym – zadzwoń pod numer 116 111.

Seanse: piątek, sobota, niedziela, g. 19.30.

(as)

REKLAMA
REKLAMA

Komentarze

Przekonaliście mnie,
2025-09-12 13:04:17
że likwidacja tego teatru jest najlepszym rozwiązaniem problemu braku siedziby. Tak znamienite grono aktorów na pewno znajdzie pracę gdzieś w Polsce, a może i na Marsie. Szczecin mówi wam: Pa! Pa!

Dodaj komentarz

HEJT STOP
0 / 500


REKLAMA

Czytaj także

REKLAMA

Pogoda

20 pogos_icon
Zobacz prognozę na 3 dni
REKLAMA

Zgadzam się na przechowywanie moich danych osobowych na urządzeniu, z którego korzystam w formie tzw. plików cookies oraz na przetwarzanie moich danych osobowych pozostawianych w czasie korzystania przeze mnie ze stron internetowych zapisywanych w plikach cookies w celach marketingowych (w tym na profilowanie i w celach analitycznych) przez Kurier Szczeciński sp. z o.o. Więcej w naszej Polityce Prywatności.

Akceptuję