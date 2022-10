O dzieciach w kryzysie. Sztuka na podstawie reportaży

Teatr Współczesny w Szczecinie proponuje w ten weekend spektakl „Spartakus. Miłość w czasach zarazy” w reżyserii Jakuba Skrzywanka na podstawie reportaży Janusza Schwertnera, materiałów dokumentalnych i wywiadów z pacjentami, rodzicami oraz medykami oddziałów psychiatrii dziecięcej w Polsce.

Samobójstwo to najczęstsza przyczyna śmierci dzieci w Polsce, częstsza niż choroba nowotworowa czy wypadek komunikacyjny. Blisko 70 proc. nastolatków LGBTQ+ w Polsce myśli o samobójstwie. W 2020 i 2021 roku szerokim echem odbiły się reportaże Janusza Schwertnera, który poprzez opowieści o nastoletnich pacjentach i ich rodzicach, uwikłanych w system dziecięcej opieki psychiatrycznej, wstrząsnął opinią publiczną. To właśnie te materiały, poszerzone o własną pracę dokumentalną, stanowiły punkt wyjścia do tworzenia spektaklu. „Spartakus. Miłość w czasach zarazy” to jednak nie tylko opowieść o konkretnej grupie i gałęzi medycyny, ale próba przyjrzenia się temu, w jaki sposób w dzisiejszej Polsce opiekujemy się sobą nawzajem.

Starając się wyjść z dotychczasowych linii sporów, do współpracy Teatr Współczesny zaprosił kilkadziesiąt osób, przedstawicieli i przedstawicielki różnych środowisk (m.in. Koło Gospodyń Wiejskich ze wsi Stobno, Lambdę Szczecin – zrzeszającą osoby LGBTQ+, artystki i artystów zgromadzonych wokół Teatru Współczesnego i Akademii Sztuki w Szczecinie oraz lekarzy i ekspertów zajmujących się dziećmi i młodzieżą w kryzysie suicydalnym).

Uwaga! W spektaklu używane są światła stroboskopowe.

Najbliższe spektakle: sobota (22.10) o g. 19, niedziela (23.10) o g. 17.

(as)