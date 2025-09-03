Akademia Sztuki zaprasza na koncert

Fot. Ryszard PAKIESER

Po wakacyjnej przerwie wracają koncerty z cyklu „Wieczory chóralne w Akademii Sztuki w Szczecinie”. Występ odbędzie się w czwartek o g. 19 w Sali Koncertowej w Pałacu Ziemstwa Pomorskiego. Organizatorem jest Katedra Dyrygentury Wydziału Edukacji Muzycznej Akademii Sztuki.

Koncert odbywa się w ramach tournée „MOSTY – Beyond Bridges” realizowanego przez szwajcarski Chór Chłopięco – Męski z Bazylei, Knabenkantorei Basel. W programie zapowiedziano utwory muzyki a cappella, wokalno-instrumentalnej, sakralnej oraz aranżacje znanych utworów muzyki rozrywkowej i filmowej. W pierwszej części koncertu zabrzmią utwory muzyki sakralnej – od motetu „Jesu, meine Freude” J. S. Bacha po fragmenty Requiem A. L. Webbera. W drugiej część koncertu przewidziano znane i lubiane przeboje muzyki filmowej i z musicali w aranżacji specjalnie na chór chłopięco-męski.

(as)