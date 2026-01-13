Konkurs fotograficzny. „Ogrody Przelewice – Cztery Pory Roku”

Fot. Robert Stachnik

Ogrody Przelewice zapraszają do udziału w ogólnopolskim konkursie fotograficznym „Cztery Pory Roku 2026”. Zadaniem uczestników jest uchwycenie wyjątkowego charakteru Ogrodów Przelewice w kolejnych miesiącach roku – od zimowej ciszy, przez wiosenne przebudzenie i letni rozkwit, po jesienne barwy.

REKLAMA

Konkurs jest otwarty dla amatorów i pasjonatów fotografii. Zdjęcia muszą zostać wykonane w 2026 roku na terenie Ogrodu Dendrologicznego w Przelewicach, Pałacu, Zespołu Pałacowo-Folwarcznego lub Oranżerii. Najlepsze fotografie zostaną opublikowane w kalendarzu Ogrodów Przelewice na rok 2027 wraz z imieniem i nazwiskiem autora.

Zgłoszenia: kultura@ogrodprzelewice.pl. Termin wykonania zdjęć: 1.01-31.12.2026. Maksymalnie 12 zdjęć – po jednym na każdy miesiąc.

(reg)

REKLAMA