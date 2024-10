Konkurs artystyczny. Caspar David Friedrich – romantyk z Pomorza

pewien akwarelista

2024-10-22 11:02:03

znany akwarelista z Austrii też był romantykiem, niestety musiał poświęcić się i załatwić "polski problem", tak mówił ow akwarelista w sierpniu 1939:"I am an artist and not a politician. Once the Polish question is settled, I want to end my life as an artist." (w wolnym tlumaczeniu: jestem artystą, nie politykiem, gdy załatwię już polski problem chciałbym dokonać żywota jako artysta). Historia i teraźniejszość pokazuje że wielu niemieckojęzycznych romantyków ma problem z "Polish question".