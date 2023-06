Koncertowy długi weekend. Gwiazdy w Przecławiu

Katarzyna Nosowska będzie gwiazdą Przecław Festiwalu. Fot. organizator

Przecław Festiwal to plenerowe wydarzenie na styku wiosny i lata, podczas którego celebrujemy dobrą muzykę i oddajemy się kreatywnej zabawie. Czerwcowa impreza jest kulminacją rocznego programu artystycznego Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Przecławiu. W trakcie dwóch festiwalowych dni spotkamy się z najlepszymi wykonawcami polskiej sceny muzycznej i stworzymy przyjazną przestrzeń do familijnego relaksu.

Pierwszy dzień festiwalu – sobota – upłynie pod hasłem „Przyjaciele muzyki”. 10 czerwca od g. 19 do 24 na dużej scenie wystąpią: Natalia Przybysz, Nosowska i T.Love. Zaproszeni do Przecławia artyści to ścisła czołówka polskiej muzyki. Niewątpliwie najbardziej oczekiwaną gwiazdą festiwalu będzie Katarzyna Nosowska – zdobywczyni niezliczonej liczby nagród muzycznych. W Przecławiu zaprezentuje utwory ze swojego najnowszego albumu „Degrengolada”, którego premiera odbyła się 19 maja. T.Love – legenda polskiego rock’n’rolla – pojawi się w klasycznym i sprawdzonym składzie: Muniek Staszczyk, Jan Benedek, Jacek Perkowski, Paweł Nazimek, Sidney Polak. Ze sceny usłyszymy m.in. utwory z ostatniego albumu „Hau! Hau!”, który to, jak określił sam Muniek Staszczyk, jest próbą powrotu do mentalnej radości po czasach zarazy.

Bilety na ten dzień można kupić w serwisie www.bilety.fm, w kasie GOKSiR oraz przy wejściu głównym w dniu koncertu, posiadacze Kołbaskowskiej Karty Mieszkańca (KKM) mogą skorzystać z niższych cen.

Drugi dzień festiwalu – niedziela 11 czerwca, w godz. 11-18 odbędzie się pod hasłem „Przyjaciele Ziemi”. Będzie to bardziej familijny dzień festiwalu, którego hasłem przewodnim jest zielona przyszłość naszej planety. W całej przestrzeni GOKSiR odbędzie się szereg międzypokoleniowych aktywności i atrakcji – warsztaty, występy muzyczne, animacje artystyczne, gry i zabawy. Piknikowi towarzyszyć będzie strefa gastronomiczna.

STREFA WARSZTATOWA (Budynek GOKSiR)

11.00-12.00 Sala widowiskowa

Wręczenie nagród laureatom konkursu „Eko TRENDY na tle gminnej przyrody” organizowanego przez Zespół Szkolno-Przedszkolny w Przylepie

Niemarnowanie żywności – wykład, prowadząca – Aleksandra Henryka Michalczyk

12.00-17.00 Hol główny

Dystrybucja sadzonek roślin – Wydarzenie dla uczestników działań ekologicznych realizowanych przez gminę Kołbaskowo.

12.00-18.00 Sala konferencyjna

Warsztaty budowania domków dla owadów, prowadząca – Karolina Ignaszak (warsztaty przeznaczone dla rodziców z dziećmi powyżej 5. roku życia

I gr. 12.00-15.00

II gr. 15.00-18.00

Uczestnicy zapoznają się z różnymi gatunkami owadów i ich znaczeniem dla przyrody i człowieka. Na warsztatach stworzymy budki dla owadów najważniejszych dzikich zapylaczy, tj. różnych gatunków trzmieli oraz pszczół murarek. Warto wziąć udział w warsztatach nie tylko z ekologicznych pobudek – murarki są bardzo cenne, głównie w ogrodach, w których rosną rośliny takie, jak: śliwy, maliny, pomidory oraz wszelkie inne, które wymagają zapylenia.

12.30-16.00 Sala widowiskowa

Warsztaty „Tajemnice pszczół”, prowadzący – Adam Redlarski

I gr. 12.30-13.30 grupa wiekowa 5-9 lat

II gr. 13.45-14.45 grupa wiekowa 9-11 lat

III gr. 15.00-16.00 grupa wiekowa 5-9 lat

Pszczelarstwo jest jedną z tych dziedzin gospodarczych, która ma bezpośredni wpływ na jakość życia obecnych i przyszłych pokoleń. Nie możemy zapominać, że te wyjątkowe owady są integralnym i kluczowym elementem ekosystemu, który bez nich nie mógłby się obyć. Warto jak najczęściej przypominać o ich ważnej roli w przyrodzie. Zajęcia prowadzone będą przez zawodowego pszczelarza, uczestnicy zapoznają się ze sprzętem do obsługi pasieki oraz produktami pszczelarskimi. Każdy wykona świecę z wosku pszczelego.

12.30-18.00 Sala plastyczna

Warsztaty tworzenia naturalnych środków czystości, prowadząca – Aleksandra Henryka Michalczyk

I gr. 12.30-15.15

II gr. 15.15-18.00

Chcesz mieć czysty dom? Pięknie pachnący i wolny od szkodliwej chemii? Weź udział w warsztatach i samodzielnie przygotuj uniwersalne środki czystości, którymi bezpiecznie wysprzątasz dom. Wszystko zrobisz z ekologicznych składników. Poznasz tajemnice kwasku cytrynowego i samego soku z cytryny! A także jak wyczyścić kamień czy tłuszcz i jak nie wydać majątku na porządki domowe. Będzie pachnieć i pylić. Zalecamy ostrożność osobom, które są czułe na intensywne zapachy.

STREFA AKTYWNOŚCI (plac przed budynkiem GOKSiR)

11.00-18.00

Występy i animacje artystyczne dla dzieci Zabawy interaktywne z animatorem oraz konkursy w tematyce eko

Warsztaty artystyczne „Nie wyrzucam, odzyskuję”

Butelkowe cudaki – warsztat tworzenia praktycznych ozdób, takich jak osłonki na doniczki lub zabawki z plastikowych butelek oraz kwiaty z nakrętek. Przedział wiekowy: 5-14 lat

Ekologiczny portret – warsztat tworzenia portretu na kartonowym podłożu z naturalnych elementów – patyków, trawy, mchu, liści. Przedział wiekowy: 5-16 lat

Ekotorby – za pomocą gotowych szablonów z użyciem wałków i farb akrylowych uczestnicy warsztatu będą wykonywać nadruk na torbach bawełnianych. Przedział wiekowy: 8-16 lat (lub młodsze z pomocą rodziców bądź opiekunów).

Łąka kwiatowa w donicy – twórczy warsztat zdobienia doniczek materiałami z odzysku połączona z sadzeniem roślin. Przedział wiekowy: 8-16 lat (lub młodsze z pomocą rodziców bądź opiekunów)

Wstęp na wykłady jest wolny, na warsztaty należy się zapisać – formularz dostępny na stronie www.kolbaskowo.pl.

