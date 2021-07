Weekendowe atrakcje. Warto się wybrać!

Dzień Grecki – Orfeusz i Nikos Rusketos

Dziwnów. W lipcu 1949 roku, po ostatnich dniach wojny domowej w Grecji, Polska przyjęła ok. 12 tys. mieszkańców tego kraju. Przypłynęli statkami do Świnoujścia, a następnie dotarli do Dziwnowa, gdzie w tutejszych koszarach zorganizowano dla nich tajny szpital polowy nr 250. Był to wówczas pierwszy tak duży szpital chirurgii wojennej i rehabilitacji na terenie Polski. Rekonwalescenci osiedlali się potem m.in. w Szczecinie, Policach, Gdyni czy też na Dolnym Śląsku – głównie w Zgorzelcu.

W sobotę o g. 17 kilkudziesięciu Greków z Polski i innych stron świata złoży symboliczne kwiaty pod obeliskiem w centrum miasta (park przy ul. Sienkiewicza). Potem w pobliskim amfiteatrze odbędzie się koncert zespołu Orfeusz, którego lider Nikos Rusketos jest przewodniczącym Stowarzyszenia Greków w Polsce z siedzibą w Zgorzelcu. Koncerty cieszą się zawsze wielkim zainteresowaniem wczasowiczów, wiele osób bawi się tam znakomicie, tańcząc i śpiewając. Wstęp wolny.

Atrakcje dla dzieci i dorosłych!

Gmina Trzebiatów. W piątek od g. 17 do 19 strażacy w Mrzeżynie zapraszają do swojej remizy na spotkanie poświęcone nie tylko bezpieczeństwu nad wodą. Będzie można obejrzeć wozy strażackie i sprzęt ratowniczy. O godz. 20 w Trzebiatowie przy pałacu odbędą się warsztaty malowania światłem.

W sobotę od g. 15 w Gosławiu koło Trzebiatowa (kierunek na Kołobrzeg) w „Zagrodzie chłopskiej” – „Historyczne żniwa”, które będą wspaniałą lekcją pokazującą, jak się dawniej kosiło zboże sierpami i kosami. Będzie można ujrzeć także, jak się ustawia snopki i zjeść posiłek ze żniwiarzami, którzy zaproszą na swojskie jadło. Będzie wiele różnych atrakcji, jak chociażby przejazd wozem drabiniastym, jazda konna, warsztaty pieczenia chleba, konkursy i gry dla dzieci i najmłodszych. Wystąpi także zespół „Trzebiatowiacy”.

W niedzielę od g. 13 na terenie Parku Edukacji i Rekreacji w Gąbinie (5 km za Trzebiatowem w stronę Brojc) odbędzie się piknik zielny, na którym będzie wiele atrakcji, w tym pokaz tworzenia bukietów, konkurs na najpiękniejszą wiązankę, pokazy makijażu, tańce, szanty, pokazy warzenia piwa, jarmark rękodzielniczy i warsztaty ceramiczne dla dzieci.

W niedzielę o g. 18 Trzebiatowski Ośrodek Kultury zaprasza na spektakl według powieści Edwarda Redlińskiego „Konopielka”.

Od kilku lat organizowany jest w Mrzeżynie konkurs polegający na tym, by przekopać piłkę nożną z jednego brzegu Regi na drugi (ok. 70 metrów). Sztuka ta jeszcze nikomu się nie udała. Techniki są różne (z „czuba” także), ale niekiedy zawodnik bierze taki zamach, że wpada do rzeki, skąd wyciągają go ratownicy. Konkurs rozpoczyna się o godz. 18.30 w porcie rybackim. Dwie godziny wcześniej w tym samym miejscu będziemy mieli okazję poznać tajniki futbolu amerykańskiego.

Festiwal muzyki organowej i kameralnej

Kamień Pomorski. W piątek (23 bm.) o g. 19 rozpocznie się w zabytkowej katedrze kolejny koncert w ramach 57. Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Organowej i Kameralnej. Wystąpią: Roman Perucki – organy, Paweł Jakub Wojtasiewicz – kontratenor i Agnieszka Roguska – klawesyn.

W programie:

Johann Sebastian Bach – Fantazja G-dur BWV 572; Johannes Praetorius – Preludium chorałowe – Allein zu Dir, Herr Jesu Christ;

Jan Pieterszoon Sweelinck – Ballo del Granduca SwWV 319, wyk. R. Perucki.

Johann Sebastian Bach – Aria Von den Stricken z Pasji wg św. Jana BWV 245; Aria Erbarme dich z Pasji wg św. Mateusza BWV 244, wyk. P.J. Wojtasiewicz, A. Roguska.

MK