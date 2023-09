Koncert Opery w Starych Łysogórkach. Tym, którzy zginęli dla Polski

Fot. Facebook/ archiwum/ Zbigniew Bogucki Wojewoda Zachodniopomorski

1 września z okazji 84. rocznicy wybuchu II wojny światowej chór Opery na Zamku w Szczecinie wystąpi z koncertem „Tym, którzy zginęli dla Polski” na Cmentarzu Wojennym w Starych Łysogórkach w gminie Mieszkowice. Koncert odbędzie się o godz. 20.

Opera na Zamku w Szczecinie będzie uczestniczyć w ważnej dla historii Polski i województwa zachodniopomorskiego uroczystości, w miejscu, w którym znajduje się blisko 2000 nagrobków żołnierzy poległych w czasie forsowania Odry wiosną 1945 roku i w walkach o Berlin.

Repertuar tegorocznego koncertu obejmuje utwory sakralne XX-wiecznych oraz współczesnych polskich kompozytorów, głównie a cappella, przeplatanych poezją Krzysztofa Kamila Baczyńskiego i Juliana Tuwima oraz muzyką fortepianową Fryderyka Chopina. Wątkiem przewodnim będzie modlitwa do Matki Bożej, pojawiająca się zarówno w średniowiecznej polskiej pieśni „Bogurodzica”, w słynnym utworze Henryka Mikołaja Góreckiego, skomponowanym w 1987 roku z okazji trzeciej pielgrzymki papieża Jana Pawła II do Polski, zatytułowanym „Totus tuus”, czy we fragmencie „Stabat Mater” Karola Szymanowskiego, ale także w dwóch wierszach napisanych w czasie II wojny światowej autorstwa Krzysztofa Kamila Baczyńskiego: „Do Matki Boskiej” oraz „Modlitwa do Bogarodzicy”. Na zakończenie zabrzmi utwór Feliksa Nowowiejskiego z 1902 roku, tym razem na chór i organy: Psalm 136 „Ojczyzna” do tekstu Jana Kochanowskiego.

Wykonawcy: Chór Opery na Zamku w Szczecinie, sopran solo oraz recytacja – Marzena Wiencis-Mamrot, alt solo – Małgorzata Zgorzelska, fortepian – Michał Landowski, organy – Michał Landowski i Maciej Skowronek, dyrygent – Małgorzata Bornowska.

(s)