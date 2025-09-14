Niedziela, 14 września 2025 r. 
REKLAMA 13 szczecin
REKLAMA

Koncert na Pogodnie. Pamięci Waleriana Pawłowskiego [GALERIA]

Data publikacji: 14 września 2025 r. 16:31
Ostatnia aktualizacja: 14 września 2025 r. 16:31
Koncert na Pogodnie. Pamięci Waleriana Pawłowskiego
Fot. Piotr Sikora  

Na skwerze im. Waleriana Pawłowskiego na szczecińskim Pogodnie odbył się koncert poświęcony pamięci patrona tego miejsca. 

Te coroczne koncerty w wykonaniu muzyków Orkiestry Filharmonii w Szczecinie są wieloletnią tradycją. W niedzielę 14 września o godz. 14 przed publicznością wystąpiło Trio Con Fuoco w składzie: Edyta Wolańska (skrzypce), Natalia Wesołowska (wiolonczela) i Oleg Wolański (akordeon). 

Walerian Pawłowski był dyrygentem, kompozytorem, nauczycielem i wychowawca wielu pokoleń melomanów. Koncert, który zgromadził liczną publiczność, zorganizowała Rada Osiedla Pogodno przy współudziale Filharmonii im. M. Karłowicza w Szczecinie. 

(K)

 

REKLAMA
REKLAMA

Dodaj komentarz

HEJT STOP
0 / 500


REKLAMA

Czytaj także

REKLAMA

Pogoda

13 pogos_icon
Zobacz prognozę na 3 dni
REKLAMA

Zgadzam się na przechowywanie moich danych osobowych na urządzeniu, z którego korzystam w formie tzw. plików cookies oraz na przetwarzanie moich danych osobowych pozostawianych w czasie korzystania przeze mnie ze stron internetowych zapisywanych w plikach cookies w celach marketingowych (w tym na profilowanie i w celach analitycznych) przez Kurier Szczeciński sp. z o.o. Więcej w naszej Polityce Prywatności.

Akceptuję