Koncert na Pogodnie. Pamięci Waleriana Pawłowskiego [GALERIA]

Fot. Piotr Sikora

Na skwerze im. Waleriana Pawłowskiego na szczecińskim Pogodnie odbył się koncert poświęcony pamięci patrona tego miejsca.

Te coroczne koncerty w wykonaniu muzyków Orkiestry Filharmonii w Szczecinie są wieloletnią tradycją. W niedzielę 14 września o godz. 14 przed publicznością wystąpiło Trio Con Fuoco w składzie: Edyta Wolańska (skrzypce), Natalia Wesołowska (wiolonczela) i Oleg Wolański (akordeon).

Walerian Pawłowski był dyrygentem, kompozytorem, nauczycielem i wychowawca wielu pokoleń melomanów. Koncert, który zgromadził liczną publiczność, zorganizowała Rada Osiedla Pogodno przy współudziale Filharmonii im. M. Karłowicza w Szczecinie.

(K)