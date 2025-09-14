Koncert na Pogodnie. Pamięci Waleriana Pawłowskiego

Na skwerze im. Waleriana Pawłowskiego na szczecińskim Pogodnie odbył się koncert poświęcony pamięci patrona tego miejsca.
Te coroczne koncerty w wykonaniu muzyków Orkiestry Filharmonii w Szczecinie są wieloletnią tradycją. W niedzielę 14 września o godz. 14 przed publicznością wystąpiło Trio Con Fuoco w składzie: Edyta Wolańska (skrzypce), Natalia Wesołowska (wiolonczela) i Oleg Wolański (akordeon).
Walerian Pawłowski był dyrygentem, kompozytorem, nauczycielem i wychowawca wielu pokoleń melomanów. Koncert, który zgromadził liczną publiczność, zorganizowała Rada Osiedla Pogodno przy współudziale Filharmonii im. M. Karłowicza w Szczecinie.
(K)