Koncert na organy i fagot w murach kościoła w Dobrej [GALERIA]

Artyści (na zdjęciu z kwiatami) zachwycili doberską publiczność.

We wnętrzu kościoła św. Klary w Dobrej (powiat łobeski) odbył się 19 bm. wyjątkowy koncert muzyki poważnej.

To było kolejne spotkanie miłośników muzyki poważnej w ramach cyklu koncertów, jakie zorganizowała w ostatnim czasie Agencja Artystyczna i Koncertowa Beata Krzyżanowska – Krzysztof Kamiński. Ceniony przez publiczność Marek Kudlicki zagrał na organach, a Tomaszem Suchowierzch na fagocie. Obaj muzycy zabrali słuchaczy w podróż mistrzów muzyki: Vivaldiego, Bacha i innych. Koncert poprzedzała modlitwa, jaką odmówił ks. dziekan proboszcz kan. Marek Prusiewicz.

– Dzisiejszy koncert wpisuje się w wieloletnią rzeczywistość naszej parafii w Dobrej. Po dokonaniu renowacji organów ponad dwa lata temu przez organomistrza Waldemara Wasilewskiego ze Szczecina czas by zostały wskrzeszone i wybrzmiały muzykę, która popłynie z 27 piszczałek z rąk zaproszonego wirtuoza gry na organach pana Marka Kudlickiego – powiedział ks. Marek Prusiewicz. – Instrument jest bardzo sędziwy, bo istniał już przed II wojną światową, dlatego jest dla parafii i mieszkańców Dobrej tak bardzo ważny. Przed głównym koncertem zagra Zuzia Sokal, która uczy się gry na organach w naszej parafii w Dobrej. Dodajmy jej otuchy, by zagrała najpiękniej jak potrafi.

– Koncert instrumentalny w murach naszego Kościoła w Dobrej to magiczne wydarzenie, cieszę się, że przybyło na nie tak wielu mieszkańców. Bardzo dziękuję, ale przede wszystkim również wyrażam wdzięczność ks. Markowi Prusiewiczowi, gospodarzowi koncertu, który z pewnością zostanie zapamiętany na długi czas – powiedział zaraz po koncercie Krzysztof Wrzesień, burmistrz Dobrej.

– Jestem na takim koncercie już po raz trzeci. Był piękny, bo płynął z organów, które są chlubą Dobrej. Ich dźwięk jest po prostu przepiękny, a akustyka na poziomie wysokim. Jeżdżę również na koncerty do Kamienia Pomorskiego. To miasto również może być dumne, że co roku latem goście z całej Europy tam przybywają na słynne koncerty organowe. Toccata Jana Sebastiana Bacha to utwór, który najbardziej chciałam usłyszeć i się udało. Pozdrawiam serdecznie czytelników „Kuriera Szczecińskiego” i zachęcam do chodzenia na takie właśnie koncerty – powiedziała Lidia Lalak-Szawiel, która specjalnie przyjechała z Łobza na koncert w Dobrej. ©℗

Tekst i fot. Jarosław BZOWY