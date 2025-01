Koncert, który łączy pokolenia. Jeszcze w świątecznej atmosferze

Licealiści odwiedzili seniorów, by umilić im czas. Fot. organizatorzy

Uczniowie XVI Liceum Ogólnokształcącego w Szczecinie zorganizowali dwa wyjątkowe świąteczne koncerty. Wydarzenia odbyły się w Domu Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej przy ul. Romera oraz w Domu Seniora Wiejskie Klimaty w Rzędzinach.

Od pierwszych minut koncertu atmosfera była pełna ciepła i życzliwości - relacjonują organizatorzy. Uczniowie zaprezentowali bogaty repertuar polskich świątecznych piosenek oraz tradycyjnych kolęd. Na scenie wystąpili nie tylko młodzi wokaliści, ale także instrumentaliści, a całość została urozmaicona przez występy taneczne.

- Naszym celem było nie tylko umilenie wieczoru widzom, ale przede wszystkim wsparcie osób starszych, które często spędzają czas samotnie - mówi Alicja Gandziarowska, jedna z uczennic odpowiedzialnych za organizację koncertu.

Szczególnie wzruszającym momentem było wspólne wykonanie utworu „Jest taki dzień”, do którego dołączyła cała publiczność. Wszyscy, od najmłodszych po seniorów, wspólnie śpiewali, tworząc atmosferę wspólnoty i radości.

Dyrektor XVI LO Maciej Grenda podkreśla, że koncerty nie byłby możliwe bez zaangażowania uczniów i nauczycieli.

- Jestem dumny z naszej młodzieży, która z takim entuzjazmem włączyła się w organizację tego wydarzenia - mówi. - To dowód na to, że młodzi ludzie mają w sobie ogromne pokłady empatii i chęć pomagania innym. Wyrazy uznania kieruję również do nauczycieli Doroty Chmiel, Magdaleny Lachowicz-Głowackiej i Michała Mazura za otwartość na inicjatywę młodzieży i pomoc w organizacji imprez.

Koncerty zorganizowane przez XVI LO na długo pozostaną w pamięci uczestników. Był to nie tylko czas pełen muzyki, ale również okazja do zrobienia czegoś dobrego dla innych. W świątecznej atmosferze udowodniono, że razem można osiągnąć więcej, a muzyka rzeczywiście łączy pokolenia. (K)