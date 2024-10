Koncert finałowy w Willi Lentza. Mamy bilety dla Czytelników

W sobotę (5 bm.), o g. 19 szczecinianie będą świadkami prawykonania kompozycji Damiana Dziweńki pt. „In the name of land”, której jury trzeciego już Międzynarodowego Konkursu Kompozytorskiego SAXandVILLAS 2024 przyznało największą liczbę punktów.

W Willi Lentza, w artystycznym salonie miasta podczas finałowego koncertu udział wezmą m.in. zwycięzca konkursu Polak Damian Dziweńka, a także zdobywca drugiego miejsca – Włoch Michele Allegro, twórca dzieła zatytułowanego „New York Tales”.

Celem międzynarodowej rywalizacji było wzbogacenie światowej literatury muzycznej o nowe kompozycje kameralne stworzone na następujące składy instrumentalne:

1. Duo saksofon z fortepianem (do wyboru sopran, alt, tenor, baryton),

2. Trio o składzie: dwa saksofony (do wyboru sopran, alt, tenor, baryton w dowolnej konfiguracji) i fortepian,

3. Kameralna orkiestra saksofonowa złożona z 8 do 12 saksofonów.

Przewodniczący jury – wybitny polski kompozytor profesor Krzysztof Meyer, odnosząc się do poziomu artystycznego nadesłanych prac, stwierdził, że:

„Utwory bardzo różniły się między sobą nie tylko zestawem instrumentalnym, ale przede wszystkim stylem i techniką (…). Trzeba podkreślić, iż poziom nadesłanych prac, a zatem i konkursu, był w większości wysoki. Ciekawe, że punktacje jurorów nie wykazywały specjalnych rozbieżności i ich oceny były w dużej mierze zbieżne”.

Podczas wydarzenia nastąpi oficjalne wręczenie statuetek oraz nagród konkursu.

* * *

