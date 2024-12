Komedia mistrza gatunku. I kto jest głupcem?

Fot. materiały Teatru Polskiego

„Kolacja dla głupca” Francisa Vebera reklamowana jest jako „komedia mistrza gatunku”. Tytułowa kolacja dla głupca to kolacja, na którą każdy z grupy przyjaciół wyszukuje i zaprasza możliwie najgłupszego osobnika. Zabawa polega na tym, aby przez cały wieczór utrzymać w tajemnicy fakt, że stanowi on obiekt żartów, a równocześnie skłonić go do mówienia. Wygrywa ten z przyjaciół, który przyprowadzi „arcymistrza w swoim gatunku”. Taki jest punkt wyjścia sztuki, jednak przypadek płata figla planom i myśliwy staje się ofiarą…

W rolach głównych: Michał Janicki, Adam Dzieciniak, Jacek Piotrowski, Adam Zych, Olga Adamska, Katarzyna Sadowska, Zbigniew Filary.

Na „Kolację dla głupca” zaprasza Teatr Polski w Szczecinie. W piątek o g. 19, w sobotę o g. 16, w niedzielę o g. 16 i g. 19.

(as)