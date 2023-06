Kołobrzeski amfiteatr znów ożyje

Sezon wakacyjny tuż-tuż. Wiedzą o tym organizatorzy życia kulturalnego Kołobrzegu. Tradycją kurortu stały się letnie koncerty w amfiteatrze. Obiekt co prawda wymaga pilnego remontu, ale na razie imprezy w nim się odbywają.

Sezon występów rozpocznie się 25 czerwca koncertem „Abba i inni symfonicznie”. W trakcie wakacji na deskach amfiteatru pojawi się także między innymi Ralph Kamiński. Wokalista do Kołobrzegu zawita 4 sierpnia. Inni wykonawcy, którzy zapowiedzieli odwiedziny Kołobrzegu, to między innymi: Agnieszka Chylińska, Cleo, a także grupy Varius Manx i Kasia Stankiewicz, Kombi Akustycznie, Lady Pank oraz T.Love. Nie zabraknie też sporej dawki humoru, a to za sprawą kabaretu Neo-Nówka, Kabaretu Moralnego Niepokoju oraz Kabaretu Młodych Panów. ©℗

