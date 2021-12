Kolędowanie na stadionie Pogoni. Wystąpią chóry i zespoły ludowe

"Kolędowanie z Portowcami" to tytuł poniedziałkowej imprezy, która odbędzie się na stadionie Pogoni w Szczecinie - początek o godz. 18 (otwarcie bram - pół godziny wcześniej). Wejściówki na wydarzenie są bezpłatne, można je pobrać na: bilety.pogonszczecin.pl albo w punkcie kasowy za zachodnią trybuną stadionu w dniu kolędowania w godz. 12-18.

"Do udziału w evencie zaprosiliśmy lokalne zespoły muzyczne, które zadbają o to, by świąteczne emocje rozgrzały nasze serca. Już teraz wiemy, że to będzie niezapomniany czas. Portowcy, już wkrótce pośpiewamy! Wspomogą nas w tym profesjonaliści - Szczeciński Chór Chłopięcy „Słowiki”, Chór Męski „Słowiki 60” im Jana Szyrockiego”, Zespół Pieśni i Tańca Ziemi Szczecińskiej "Krąg" Pałacu Młodzieży, Chór Akademicki im. prof. Jana Szyrockiego ZUT w Szczecinie, a także kapela zespołu Siermięgi. Nasi goście wykonają po cztery utwory. Na koniec zaplanowaliśmy jeszcze jeden, finałowy występ" - informują organizatorzy.

(MON)