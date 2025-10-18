Walka na ringu, walka o kobietę

W weekend w szczecińskim kinie „Pionier” możemy obejrzeć film „Smashing Machine”.

Mark Kerr (w tej roli Dwayne Johnson) jest sensacją mieszanych sztuk walki. W ringu jest uosobieniem siły i determinacji, ale poza nim zmaga się ze słabościami i wewnętrznymi demonami, wspomagając się końskimi dawkami środków przeciwbólowych. Gdy po przedawkowaniu trafia do szpitala, zdaje sobie sprawę, że uzależnienie może zniszczyć jego karierę. Mark musi wziąć się w garść, by rozpocząć mordercze treningi przed zbliżającym się turniejem w Japonii, który może dać mu wymarzone trofeum. Czy uda mu się zerwać z nałogiem i uratować rozpadające się małżeństwo, a jednocześnie wypracować życiową formę? Czasu jest niewiele, a wyniszczony organizm stawia opór.

W filmie gościnnie pojawił się mistrz świata w boksie Ołeksander Usyk.

Seanse: sobota – 17.30, niedziela – 17.

(as)

