Klasyka dla każdego. Kolejna edycja Music West Fest na Pomorzu Zachodnim

Festiwal muzyki klasycznej Music West Fest rozpocznie się już w sobotę, 15 sierpnia. Fot. Agata JANKOWSKA

Koncert na dachu Kaskady, w Atrium Urzędu Marszałkowskiego i w wielu innych ciekawych lokalizacjach na terenie Szczecina (i nie tylko) to atrakcje, jakie czekają na słuchaczy i uczestników 10. Music West Fest przygotowanego przez Baltic Neopolis Orchestra i Pomorze Zachodnie. Wydarzenie rusza już w najbliższą sobotę i potrwa do 1 sierpnia.

Music West fest to otwarty dla wszystkich cykl koncertów muzyki klasycznej. W tym roku odbędzie się jego jubileuszowa, dziesiąta edycja. Publiczność usłyszy zarówno klasyczne kompozycje, jak i te pochodzące z różnych części świata (argentyńskie, hiszpańskie, portugalskie); klasyki wielkich mistrzów oraz utwory rozrywkowe. Występować będzie Baltic Neopolis orchestra wraz z solistami z Polski i zagranicy.

– Ideą festiwalu jest to, aby rozwijać nasz region i zaglądać z muzyką w miejsca, w których dostęp do kultury jest bardzo mały albo żaden – podkreśla Emilia Goch – Salvador. – Ale są też miejsca, do których wracamy co roku.

– Naszą misją jest, aby kultura wysoko docierała do rożnych miejsc – mówił na konferencji poświęconej festiwalowi Emanuel Salvador.

– Dla wielu mieszkańców regionu ta kultura jest nadal bardzo trudno dostępna. W ten sposób chcemy też promować Pomorze Zachodnie jako przyjazne kulturze – powiedział obecny na spotkaniu prasowym Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego Olgierd Geblewicz.

Festiwal rozpoczyna się 15 czerwca (sobota) koncertem „De Madrid a Buenos Aires” na 3. poziomie parkingu Galerii Kaskada. Kolejne wydarzenie to „Fado Polaco” w dniu 20 czerwca, który odbędzie się w Atrium Urzędu Marszałkowskiego. 29 czerwca w Parafii pw. Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny Szczecin – Stołczyn odbędzie się „Quatuor Spirituel”. „Va Banque – niezapomniane piosenki” zaplanowany jest na 4 lipca podczas Festiwalu Gwiazd w Międzyzdrojach. 18 lipca orkiestra zagra „Klasyczny duet” w Kościele pw. Wniebowzięcia NMP w Dominikowie. „Klasycznie, tanecznie” to propozycja na 19 lipca, która odbędzie się w GOKSIR Przecław. 20 lipca w Muszli Koncertowej w Świnoujściu Baltic Neopolis Orchestra zagra „Od klasyki do nowego świata”. 25 lipca w Grodnie, w Centrum Współpracy Międzynarodowej wykonają „Wieczór prawykonań”. W MOK w Mieszkowicach 28 lipca odbędzie się koncert „Klasyka pod chmurką”, a 1 sierpnia „Muzyka w Katedrze” w Kołobrzegu. ©℗

(aj)