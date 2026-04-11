Sobota, 11 kwietnia 2026 r. 
Kłamstwa, romanse i miłe towarzystwo w Pionierze

Data publikacji: 11 kwietnia 2026 r. 10:54
Ostatnia aktualizacja: 11 kwietnia 2026 r. 10:54
Fot. mat. dystrybutora  

Szczecińskie kino „Pionier” zaprasza na film „Dobrze się kłamie w miłym towarzystwie” w reżyserii Paolo Genovese’a. W sobotę o g. 15, w niedzielę o g. 17.

Oto kultowy komediodramat, który stał się przebojem kasowym na całym świecie i doczekał się wpisania do Księgi Rekordów Guinnessa, wraca 10 lat po światowej premierze do kin! (Film doczekał się ponad remeaków w ponad 20 krajach, w tym także w Polsce).

Jedną z głównych ról w filmie zagrała uwielbiana zarówno w Polsce, jak i we Włoszech – Kasia Smutniak.

Siedmioro długoletnich przyjaciół spotyka się na kolacji. Dla urozmaicenia wieczoru rozpoczynają zabawę polegającą na dzieleniu się między sobą treścią każdego SMS-a, e-maila lub rozmowy telefonicznej, jakie otrzymują w trakcie spotkania. Kiedy tym samym wiele tajemnic zaczyna wypływać na światło dzienne, niewinna gra rodzi konflikty, które niełatwo będzie zażegnać…

(as)

