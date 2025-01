Kino Zamek w weekend. Milczące kobiety, wyrachowani oprawcy

Kino Zamek w Szczecinie pokazuje belgijsko – szwedzką produkcję „Milczenie Julie” – w piątek o g. 17 i w niedzielę o g. 19.

Julie to świetnie zapowiadająca się młoda tenisistka, która swoim talentem przewyższa koleżanki z akademii. Gdy nagle w kierunku jej trenera padają oskarżenia o zbyt bliski kontakt z zawodniczkami, ułożony świat Julie zaczyna się rozpadać. Dziewczyna coś wie, ale postanawia milczeć… Nie ona pierwsza, nie ostatnia. „Milczenie Julie” to kino poruszające i precyzyjne, lecz przede wszystkim niezwykle istotne, zadające kluczowe pytania o sens milczenia kobiet w starciu z wyrachowanym oprawcą. Van Dijl pokazuje świat Julie bez emocjonalnego szantażu, z szacunkiem i cierpliwością, chociaż gdzieś w środku buzują szalone emocje. Nie ma tu jednak rakiet roztrzaskanych o kort – jest cicha walka o przetrwanie. Belgijski kandydat do Oscara.

„Milczenie Julie”, duchowy spadkobierca filmu „Blisko” opowiada przede wszystkim o przekraczaniu granic. Film podejmuje kwestie nadużyć, dominacji i kontroli, ale co istotne – przywraca podmiotowość ofiarom. W subtelny i niezwykle mądry sposób pokazuje, że ofiary nie mogą być zmuszane do dzielenia się swoimi historiami bez odpowiedniego czasu, namysłu i ciszy.

(as)