Kim był Marian Jurczyk? Dyskusja w Książnicy Pomorskiej

W środę, 11 grudnia, o g. 17 w Sali im. Zbigniewa Herberta rozpocznie się dyskusja wokół książki dra Michała Siedziaki "Marian Jurczyk (1935–2014). Biografia polityczna szczecińskiej legendy „Solidarności”. W spotkaniu, obok autora, wezmą udział: prof. dr hab. Antoni Dudek (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie), dr hab. Radosław Ptaszyński (Uniwersytet Szczeciński). Moderatorem spotkania będzie Adam Zadworny.

Książka Michała Siedziako to pierwsza naukowa biografia legendarnego lidera NSZZ „Solidarność” ze Szczecina. Autor opisuje drogę życiową Mariana Jurczyka od dzieciństwa, aż po wycofanie się z życia publicznego w 2006 roku. Koncentruje uwagę na opozycyjnej, związkowej i politycznej aktywności bohatera, nie uciekając od tematów trudnych i kontrowersyjnych. Czy Jurczyk był tajnym współpracownikiem komunistycznej Służby Bezpieczeństwa? Dlaczego w 1981 roku stanął do walki o fotel przewodniczącego związku jako kontrkandydat Lecha Wałęsy? I co sprawiło, że zyskał poparcie aż jednej czwartej delegatów na I krajowy zjazd Solidarności? Czy był antysemitą i chciał stawiać szubienice dla komunistów? Jak znalazł się w gronie jedenastu „szczególnie niebezpiecznych” opozycjonistów, którym władze PRL planowały wytoczyć proces o próbę obalenia przemocą ustroju socjalistycznego? Jak odnalazł się w nowej, demokratycznej rzeczywistości III RP? Jak zarządzał miastem i czy sprawdził się jako prezydent Szczecina?

Odpowiedzi na te pytania poznamy w książce szczecińskiego historyka.

