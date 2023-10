Kiedyś to były gry! Mamy bilety dla Czytelników

W sobotę i w niedzielę w Gminnym Ośrodku Kultury, Sportu i Rekreacji w Przecławiu odbędzie się po raz pierwszy PixelON – Retro Gaming. To wydarzenie dla miłośników starych konsol i gier. Podczas dwudniowej imprezy będzie można poznać królujący w latach 80. i 90. sprzęt komputerowy oraz zagrać w popularne wówczas gry. Mamy bilety dla naszych Czytelników!

PixelON – Retro Gaming pozwoli przenieść się w czasy, w których królowały Amigi, Atari czy Commodore. Każdy uczestnik będzie mógł sprawdzić swoje umiejętności w turniejach takich gier, jak: Super Mario, Quake III Arena, Dyna Blaster czy Deluxe Ski Jumping. Wydarzenie to także znakomita okazja do zaprezentowania najmłodszym, co ongiś rozpalało umysły ich rodziców.

Na uczestników PixelONa czekać będą następujące interaktywne stanowiska: Nintendo w różnych odsłonach: NES, SNES oraz Nintendo 64; Świat Segi: Sega Master System II i Sega Mega Drive II; ikony komputerów domowych: Commodore 64, Amiga 500, ZX Spectrum oraz Atari 65XE; unikaty takie jak Ameprod TVG-10, Philips Videopac, Philips Oddysey 2100, Intellivision; komputery klasy PC z Win XP – aż 12 szt. spiętych w sieć.

Ponadto: kultowe Organki Elwirka i Elwro 800, Amiga 1000, dawne czasopisma komputerowe – aż 150 egz.

Na specjalnym stanowisku zainteresowani będą mogli nauczyć się, jak samodzielnie złożyć komputer do grania. Zaś w przerwach między głównymi punktami programu odbędą się prelekcje prowadzone przez ekspertów z branży na temat historii gier i towarzyszących im technologii.

Wszystko to będzie miało miejsce w klimatycznej sali widowiskowej, gdzie czeka mnóstwo atrakcji, niespodzianek i dobra zabawa.

Organizatorem wydarzenia jest Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Przecławiu, partnerem Technikum Kreatywne w Szczecinie, a sponsorem nagród w turniejach jest serwis GOG.com.

Start: sobota, g. 10.

Dla naszych Czytelników mamy podwójne zaproszenie na sobotę i niedzielę. Aby wziąć udział w konkursie, należy wysłać SMS na numer 72601 z hasłem: kurier.przeclaw. Na SMS-y czekamy tylko dzisiaj (20 pażdziernika). Zaproszenie otrzyma osoba, która najszybciej przyśle SMS-a tuż po godz. 13.00. Koszt SMS-a – 2,46 zł z VAT.