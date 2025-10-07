Kaozm zwycięzcą Festiwalu Młodych Talentów

Festiwal Młodych Talentów – Nowa Energia 2025 już za nami. Fot. Szczecińska Agencja Artystyczna

W sobotę, 4 października, podczas finału Festiwalu Młodych Talentów – Nowa Energia 2025 poznaliśmy tegorocznych laureatów. Grand Prix zdobył Kaozm, a wyróżnienia otrzymali MARGO oraz Piękna choć Martwa. Gwiazdą wieczoru był zespół Fisz Emade Tworzywo.

Za nami emocjonujący finał Festiwalu Młodych Talentów – Nowa Energia 2025 w Dom Kultury Słowianin. W piątek odbyły się przesłuchania konkursowe, zaprezentowała się najlepsza dziesiątka. A w sobotę trójka finalistów wystąpiła przed koncertem Fisz Emade Tworzywo, walcząc o tytuł i uznanie jury. To były trzy wyjątkowe występy, różne muzycznie. Kaozm - metalcore'owy zespół z Poznania, MARGO - melancholia i elektronika w alternatywnym wydaniu i Piękna choć Martwa, wyjątkowy performance i wyjątkowa muzyka - poetic dance pop.

- Nasze wrażenia? Tylko i wyłącznie pozytywne! I nie tylko dlatego, że wygraliśmy. Mieliśmy przyjemność poznać świetnych ludzi, brać udział w ciekawych rozmowach i warsztatach, wymienić się doświadczeniami – mówi Radek, basista grupy Kaozm. - Do Szczecina jechaliśmy przede wszystkim… zagrać przed panią Kasią Nosowską. A gdy zobaczyliśmy, jaki poziom prezentują pozostali artyści, to zgodnie stwierdziliśmy, że w takim gronie zająć nawet ostatnie miejsce to nie będzie wstyd.

Dyrektorem artystycznym festiwalu od 2014 roku jest Katarzyna Nosowska – jedna z najważniejszych postaci współczesnej sceny muzycznej, rodowita szczecinianka.

W skład jury weszli również: Paweł Krawczyk (muzyk, m.in. Hey, Anieli), Daniel Kuśmierzak (Agencja Kayax) oraz Tomasz Żąda (Trójka Polskie Radio).

Tradycja Festiwalu Młodych Talentów sięga lat 60., kiedy to w Szczecinie debiutowali m.in. Czesław Niemen i Karin Stanek. Od tamtego czasu wydarzenie niezmiennie pozostaje przestrzenią odkrywania i wspierania nowych artystów oraz promowania młodej sceny muzycznej.

W tym roku do udziału zgłosiło się aż 300 artystów z całej Polski, a poziom był wyjątkowo wysoki. Zwycięzcy otrzymują m.in. profesjonalną promocję swojego singla, możliwość zagrania jako support przed artystą z wytwórni Kayax oraz nagrody finansowe.



Organizatorem wydarzenia była Szczecińska Agencja Artystyczna. (K)