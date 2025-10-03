Już w sobotę finał Festiwalu Młodych Talentów

Fot. materiały organizatora

W sobotę 4 października poznamy zdobywców Grand Prix największego konkursu muzycznego na Pomorzu Zachodnim, a na scenie pojawi się jeden z najważniejszych zespołów polskiej sceny muzycznej. Wielki finał Festiwalu Młodych Talentów 2025 – Nowa Energia odbędzie się w Domu Kultury Słowianin w Szczecinie.

Występy finalistów rozpoczną się o godz. 19.00, a koncert Fisz Emade Tworzywo o godz. 20.00. Dzień wcześniej, czyli 3 października (piątek) odbędą się eliminacje – również w Domu Kultury Słowianin – o godz. 18.00. Wstęp na wydarzenie jest bezpłatny.

– Finał Festiwalu Młodych Talentów to moment ogłoszenia zwycięzców tegorocznej edycji. W tym roku zgłosiło się aż 300 artystów – informuje Tomasz Kuczyński ze Szczecińskiej Agencji Artystycznej. – Najwięcej z Warszawy – 45 zgłoszeń, a tuż za nią znalazły się m.in. Szczecin, Kraków i Wrocław, jest też zgłoszenie z dalekiego Przemyśla. Dominuje muzyka pop, rock, rap.

Dziesięć najciekawszych zespołów lub solistów zmierzy się 3 października w szczecińskim „Słowianinie”. To wyjątkowa okazja, żeby jednego dnia wziąć udział w 10 minikoncertach. Wstęp na przesłuchania jest wolny. Laureaci – których poznamy w finale 4 października – otrzymają m.in. profesjonalną promocję swojego singla oraz możliwość wystąpienia jako support przed artystą z wytwórni Kayax i nagrody finansowe. Przypomnijmy, że dyrektorem artystycznym festiwalu od 2014 r. jest Katarzyna Nosowska – jedna z najważniejszych postaci obecnej sceny muzycznej, rodowita szczecinianka. Jurorami w konkursie są Piotr Metz, Paweł Krawczyk, Daniel Kuśmierzak – Kayax.

Festiwal niezmiennie pozostaje przestrzenią odkrywania i wspierania nowych artystów. FMT to także niepowtarzalny koncert, jubileusz i wielkie emocje. Bracia Waglewscy zaprezentują materiał z najnowszego albumu „25”, który powstał z okazji 25-lecia ich artystycznej działalności.

– Koncert będzie nie tylko muzycznym świętem, ale również podróżą przez ćwierćwiecze twórczości artystów. Album „25” to hołd dla kultowych „Polepionych Dźwięków”, a zarazem nowe spojrzenie na ich muzyczne korzenie – od hip-hopu, przez elektronikę, po brzmienia rockowe. Publiczność usłyszy zarówno premierowe utwory, jak i kompozycje nawiązujące do początków kariery zespołu – mówi Tomasz Kuczyński.

Ogólnopolski Festiwal Młodych Talentów zainicjowany został w 2007 r. Od 2012 r. organizatorem festiwalu jest miejska instytucja kultury – Szczecińska Agencja Artystyczna. Wydarzenie odwołuje się do tradycji szczecińskich Festiwali Młodych Talentów z lat 60., które zaowocowały karierami największych gwiazd polskiej estrady. To właśnie w Szczecinie debiutowali m.in. Czesław Niemen i Karin Stanek. Dziś uznawany jest za jeden z najważniejszych niezależnych konkursów muzycznych w Polsce.

Ideą FMT jest promocja młodych wykonawców stawiających pierwsze kroki w branży muzycznej, oraz prezentacja inspirujących zjawisk i produkcji na rodzimej scenie muzycznej. Festiwal ma za zadanie eksponować to, co nietuzinkowe i interesujące w polskiej muzyce, będące jednocześnie dalekie od obowiązujących trendów.

Celem konkursu, który jest częścią festiwalu, jest wyłonienie najciekawszych artystów spośród nadesłanych zgłoszeń. Zwycięzca otrzymuje nagrodę pozwalającą na zainwestowanie w rozwój kariery artystycznej. Konkurs otwarty jest na rozmaite gatunki muzyczne. Przymiotnik „młody” w nazwie festiwalu oznacza świeże i nieszablonowe podejście do muzyki. Wyróżnikiem zwycięzców ma być ich przebojowość. Przez wszystkie dotychczasowe edycje do festiwalowego konkursu zgłosiło się ponad 1500 wykonawców z całego kraju.

– Festiwalowe prezentacje są przeglądem interesujących wydarzeń w polskiej muzyce, nie zawsze mieszczących się w głównym, komercyjnym nurcie, cechującym się za to ponadprzeciętnym poziomem muzycznym. Podczas występów pojawiają się nowi wykonawcy, premierowe produkcje, nowe trendy i kierunki poszukiwań muzycznych. Szczecińskie prezentacje skupiają jak w soczewce to, co świeżego i ambitnego dzieje się w polskiej muzyce – mówią organizatorzy festiwalu.

Zwycięzcami dotychczasowych edycji festiwalu byli: 2007 – Beata Andrzejewska, 2008 – Limbo, 2009 – Ms. No One, 2010 – The Lollipops, 2011 – SoundQ, 2012 – Maja Olenderek Ensamble, 2013 – OHO!KOKO, 2014 – Stonkatank, 2015 – Okryjbida, 2016 – Romantic Fellas, 2017 – Blunt Razor, 2018 – Hyper Son, 2019 – PANIE, 2020 – PALMY, 2021 – Serca x Antonina, 2022 – Jan Majewski, 2023 – Anchey Nocon, 2024 – imasleep i Aleksander Szalonek.

Nagrody w konkursie fundują: Szczecińska Agencja Artystyczna oraz wytwórnia muzyczna Kayax. ©℗

(aj)