Jidysz - język narodu bez ojczyzny

„Język jidysz, język nacji bez ojczyzny” - to tytuł wykładu dr Doroty Osson, który wygłosiła w siedzibie Towarzystwa Społeczno-Kulturalne Żydów w Szczecinie. Prelekcja jest częścią projektu „Skarby jidysz” dofinansowanego przez Gminę Miasto Szczecin. Ma on za zadanie pokazanie unikalnych książek znajdujących się w bibliotece TSKŻ. Są wśród nich prawdziwe białe kruki liczące ponad 100 lat. Język jidysz był przed II wojną światową autonomicznym językiem wielomilionowej diaspory, dzisiaj zna go już niewiele osób, dlatego ważne jest opracowanie posiadanego zasobu i przybliżenie go szerokiej publiczności. "Kurier Szczeciński" objął nad "Skarbami jidysz" patronat.

(as)