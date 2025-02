Gratka dla koneserów jazzu w Willi Lentza

Cenieni artyści Jason Rebello i Tim Garland po raz pierwszy wystąpią w Szczecinie. W piątek o g. 19 w Willi Lentza.

Jason Rebello, pianista Stinga, i Tim Garland, saksofonista Chicka Corei, to dwaj wielcy mistrzowie jazzu, którzy przez trzy dekady tworzyli muzykę razem i jako solowi artyści współpracowali z takimi gigantami jak Sting, Phil Collins, Jeff Beck, Wayne Shorter i Chick Corea. W ich duecie usłyszymy wyjątkowe kompozycje z najnowszego albumu „Life To Life” (Whirlwind Recordings), który dokumentuje kulminację ich trzydziestoletniej współpracy. Album to esencja ich osobistej i muzycznej przyjaźni, pełnej kreatywności, pasji i mistrzowskich umiejętności.

(as)