„Jantar” dla Patryka Zalaszewskiego [GALERIA]

Patryk Zalaszewski, autor książki „Luneta z rybiej głowy”zwyciężył w VI edycji konkursu o Nagrodę Literacką Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego „Jantar”. Statuetkę i czek na 20 tysięcy złotych laureatowi wręczyła Anna Bańkowska, wicemarszałkini województwa podczas gali finałowej w sobotę, 29 listopada, w Książnicy Pomorskiej w Szczecinie.

REKLAMA

Nagrodę Czytelników, przyznaną przez głosujących w Plebiscycie Nagrody Literackiej „Jantar”, otrzymał Adam Zadworny za reportaż „Heweliusz. Tajemnica katastrofy na Bałtyku”.

Nagroda przyznawana jest za najlepszą książkę wydaną w minionym roku – bez podziału na gatunki - i obejmuje: tomy prozy, poezji, reportaże, biografie, eseje oraz szeroko rozumianą humanistykę o walorach literackich. Konkurs adresowany jest do autorów mieszkających na terenie województwa zachodniopomorskiego oraz z nim związanych.

Przypomnijmy - na a liście zgłoszeń VI edycji konkursu znalazło się 27 książek, spośród których wyłoniona została finałowa piątka. Jury konkursu (prof. US Piotr Krupiński, dr Anna Łozowska-Patynowska, prof. Tomasz Mizerkiewicz, Artur Daniel Liskowacki i Kinga Konieczny) wybrało najciekawsze publikacje regionu wydane w 2024. Nominacje do Nagrody Literackiej Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego „Jantar” otrzymali: Dariusz Bitner „Cud” (Państwowy Instytut Wydawniczy), Karolina Ćwiek-Rogalska „Ziemie. Historie odzyskiwania i utraty” (Wydawnictwo RN), Jan M. Piskorski „Syrena i profesor” (Oficyna Wydawnicza ATUT), Adam Zadworny „Heweliusz. Tajemnica katastrofy na Bałtyku” (Wydawnictwo Czarne), Patryk Zalaszewski „Luneta z rybiej głowy” (Wydawnictwo Czarne).

Gala konkursu odbyła się podczas sobotniego Festiwalu Czytania w Książnicy Pomorskiej.

(K)

Fot. Piotr Sikora

REKLAMA