Jakub Skrzywanek i Przemysław Jankowiak laureatami Paszportów POLITYKI

Paszport POLITYKI w kategorii Teatr odebrał we wtorek wieczorem w Teatrze Wielkim – Operze Narodowej Jakub Skrzywanek, reżyser i dyrektor artystyczny Teatru Współczesnego w Szczecinie. Laureatem Paszportu POLITYKI - w kategorii Muzyka Popularna - został również pochodzący ze Szczecina, obecnie gdynianin, Przemysław Jankowiak.

– To dla mnie ważny wieczór i nagroda. Dziękuję moim bliskim, który są z nami od wielu lat, setkom osób, które spotkałem w swojej artystycznej, zawodowej drodze we wszystkich zespołach teatralnych, z którymi pracowałem, od pionów technicznych, administracyjnych artystycznych. Dziękuję moim współpracownikom, współpracowniczkom, szczególnie dziękuję mojemu teraz drugiemu artystycznemu domowi, teatrowi współczesnemu wolnego miasta Szczecin, dlatego, że jesteście ze mną – powiedział Jakub Skrzywanek podczas odbierania nagrody. – Bardzo bym chciał dedykować tę nagrodę Wiktorowi i Martynie, których nie ma już z nami. Im i setkom osób, które nie dały rady żyć we współczesnej Polsce. Wierzę, że polska kultura będzie schronieniem dla wszystkich tych, którzy muszą się mierzyć codziennie z wykluczeniem, homofobią, każdym rodzajem przemocy, która płynie ze strony tych, którzy dzisiaj w Polsce posiadają władzę. Bardzo wierzę i liczę na to.

Tygodnik „Polityka” przyznaje nagrody w kategoriach: film, teatr, literatura, sztuki wizualne, muzyka poważna, muzyka popularna i kultura cyfrowa.

Warto dodać, że wszyscy nominowani do paszportu Polityki w kategorii Teatr, związani są ze Szczecinem. Jakuba Skrzywanka doceniono za przedstawienie „Śmierć Jana Pawła II” i spektakl „Spartakus. Miłość w czasach zarazy” o wykluczeniu społeczności LGBT+.

Wśród nominowanych była Agnieszka Jakimiak m.in. za „Kongres futurologiczny” na podstawie prozy Lema (Teatry Współczesne we Wrocławiu i Szczecinie) oraz Michał Buszewicz – spektakl „Edukacja seksualna” (Teatr Współczesny w Szczecinie).

Jubileuszową 30. galę prowadzą Grażyna Torbicka oraz redaktor naczelny „Polityki” Jerzy Baczyński.

Paszport POLITYKI w kategorii Muzyka Popularna otrzymał także dziś wieczorem pochodzący ze Szczecina, obecnie gdynianin, Przemysław Jankowiak.

1988, bo taki pseudonim nosi Przemysław Jankowiak, nagrodę otrzymał za „otwartość stylistyczną, za umiejętność pracy z różnymi artystkami i artystami oraz za twórcze inspirowanie się różnymi nurtami, za rozwój własnego muzycznego języka i przenoszenie go w swoich produkcjach z undergroundu do mainstreamu”. Tygodnik „Polityka” podkreśla, że artysta działa na scenie od kilkunastu lat, ale nigdy nie był typowym producentem hiphopowym. Nagrywał pod szyldem Etamski i w duecie Syny. Doceniono go za autorską płytę „Ruleta”. Jest też autorem muzyki do pełnometrażowego filmu „Zadra”.

– Chciałem pozdrowić i podziękować wszystkim osobom, z którymi współpracowałem w tym roku, bo to był bardzo intensywny rok, oczywiście w cieniu wojny, są ważniejsze rzeczy na tym świecie niż moja skromna nagroda – mówił podczas 30. gali paszportów „Polityki” P. Jankowiak. – Chciałem podziękować przede wszystkim rodzicom, którzy zaszczepili we mnie, dając mi pewną wolność, to co robię teraz, mojej żonie, z którą jestem od liceum, i która mnie wspiera zawsze, mojej menedżerce, za wkład w projekt „Ruleta”. Zagraliśmy trasę koncertową z płytą producencką, na którą zaprosiłem ponad 30 osób w tym Szczyla, którego również pozdrawiam (jesteśmy reprezentantami mitycznego miasta z morza i marzeń). Chciałem podziękować i dedykować poniekąd tę nagrodę Monice Brodce, z którą stworzyliśmy album, który ma ładunek emocjonalny i ładunek treści, który mógłby zapełnić niejeden album. Dziękuję ci bardzo i wiem, że tu też powinnaś być ze mną. Zabrakło trochę kobiet w tej dziedzinie, m.in. pozdrawiam Antoninę Nowacką, która powinna być zdecydowanie nominowana. Mógłbym wymienić te trzydzieści parę osób z mojej płyty, ale zapraszam do serwisów streamingowych, przeczytajcie sobie tę listę i posłuchajcie płyty i płyty z Moniką. Dziękuję rownież Grześkowi Mołdzie, Magdalenie Wieczorek i Jakubowi Gierszałowi za film „Zadra”, który mieliśmy przyjemność zrealizować. To też był ogromny projekt, w który musiałem włożyć dużo energii, czasu i serca.

W kategorii Muzyka Popularna oprócz 1988 – nominowani byli Mrozu i Szczyl.

