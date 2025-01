Jak powstaje „Zupa wielowarzywna”. Pokaz filmu w Piwnicy Kany

Członkowie grupy regularnie w okresie jesienno-zimowym, organizują akcje rozdawania jedzenia tym, którzy go najbardziej potrzebują. fot. Robert Wojciechowski/archiwum

Pokaz filmu "Zupa wielowarzywna" poświęconego działalności inicjatywy Food Not Bombs Szczecin odbędzie się w środę 29 stycznia o godz. 19 w Piwnicy Kany (pl. św. Piotra i Pawła). Po filmie zaplanowano dyskusję, w której wezmą udział m.in. członkowie grupy. Wstęp na wydarzenie jest bezpłatny.

Food not Bombs ( ang. Jedzenie zamiast bomb) to nazwa międzynarodowej organizacji, której ideą jest niesienie wsparcia najuboższym członkom społeczeństwa i walka z ubóstwem. Członkowie grupy regularnie, najczęściej w okresie jesienno-zimowym, organizują akcje rozdawania jedzenia tym, którzy go najbardziej potrzebują. W Szczecinie aktywiści Food Not Bombs zbierają się przy dawnym przejściu podziemnym na al. Wyzwolenia i tam rozdają żywność potrzebującym. Najczęściej są to dania wegańskie przyrządzane przez członków grupy.

Jak powstaje tytułowa zupa wielowarzywna i nie tylko, którą co niedziela dzielą się z osobami w różnych kryzysach? Kto i jak ją przygotowuje? Kim są osoby, które ją robią, jakie są ich motywacje do działania? Czy działalność grupy Jedzenie zamiast bomb to coś więcej niż tylko pomoc innym? Tego wszystkiego będzie można dowiedzieć się z filmu „Zupa wielowarzywna”.

„Jak by to było pomagać innym? Tym wykluczonym? Tym w różnych życiowych kryzysach? Tak ze zwykłej ludzkiej solidarności. Tak bez instytucji, a często wbrew nim? Bez struktur. Bez hierarchii. Bez przymusu. Jak by to było bez bomb? Bez marnowania żywności? Bez zadawania cierpienia zwierzętom? Możemy na chwilę zanurzyć się w opowieść o tym, snutą już od 25 lat przez szczecińską ekipę Food Not Bombs/Jedzenie Zamiast Bomb” - zapraszają organizatorzy pokazu. (aj)