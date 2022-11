Inspirujące spotkania w Zamku Książąt Pomorskich

Ciekawe propozycje ma Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie. To m.in. inspirujące spotkania w ramach cyklicznych wydarzeń.

Dzisiaj, w czwartek 17 listopada, o godz. 17.30 odbędzie się Szczeciński Salon Poezji. Poezje Mieczysławy Buczkówny, Mieczysława Jastruna i wiersze własne przeczyta Tomasz Jastrun – poeta, prozaik, eseista, felietonista, krytyk literacki, dziennikarz radiowy, autor książek dla dzieci, autor kilkunastu powieści i wielu tomików poezji, laureat prestiżowych nagród. Mieczysław Jastrun, jeden z najwybitniejszych poetów polskich XX wieku, jego żona Mieczysława Buczkówna i ich syn Tomasz Jastrun to trójka uznanych pisarzy. Będzie to zderzenie trzech różnych światów, które się przenikają.

Pod koniec miesiąca (we wtorek 29 listopada) gościem Zamku będzie Michał Witkowski – pisarz (m.in.: „Lubiewo”, „Barbara Radziwiłłówna z Jaworzna-Szczakowej”, „Drwal”) i dziennikarz, laureat Paszportu Polityki oraz Nagrody Literackiej Gdynia, nominowany do Nagrody Literackiej Nike. Okazją do spotkania będzie jego najnowsza książka „Tango. Czarny kryminał retro”. Rozmowę poprowadzi dr Bogdan Balicki – doktor nauk humanistycznych, adiunkt w Instytucie Literatury i Nowych Mediów US, publicysta. Początek o godz. 18 w Sali Anny Jagiellonki. Obowiązują darmowe wejściówki (liczba miejsc ograniczona).

Bilety na zamkowe spotkania są dostępne na stronie bilety.zamek.szczecin.pl, a także w Centrum Informacji Kulturalnej i Turystycznej (wejście I z Dziedzińca Menniczego).

(K)