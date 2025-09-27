„Inna fotografia” – wernisaż w Galerii Kierat

Fot. materiały organizatora

Dwunastu fotografów, którzy postanowili znaleźć odskocznię od pogoni za fotograficzną doskonałością, pragnie zaprezentować efekty spoza głównego nurtu sztuki malowania światłem.

Wystawa „Inna fotografia” nie tylko pozwoli spojrzeć na świat z niecodziennej perspektywy, ale też ukaże wachlarz możliwości zabawy z rejestracją obrazu – od nietypowych rozwiązań w fotografii cyfrowej, poprzez techniki alternatywne i mieszane, aż po łączące różne dziedziny sztuki barwne kolaże.

Wydarzenie organizuje Szczecińskie Towarzystwo Fotograficzne w ramach V. edycji OTWARTYCH PRACOWNI 2025.

Wernisaż odbędzie się w Galerii Kierat (ul. Koński Kierat 14) w niedzielę 28 września o godz. 17.00.

(K)