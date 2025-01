Ile daje pół promila. Adaptacja filmu z Teatrze Współczesnym

Fot. Teatr Współczesny Szczecin

Pamiętacie Państwo film „Na rauszu” z Madsem Mikkelsenem? Teraz możemy obejrzeć jego sceniczną adaptację w Teatrze Współczesnym w Szczecinie.

To nie jest opowieść o pijaństwie. To opowieść o zmaganiu z życiem, które zaczyna tracić smak. To nie jest opowieść o pijaństwie. To opowieść o przyjaźni. O tym, jak na nowo odnaleźć sens, jak odzyskać miłość i obudzić w sobie radość i beztroskę. To w końcu opowieść o czwórce przyjaciół, którym wydaje się, że aby to wszystko osiągnąć, wystarczy jedynie pół promila.

„Na rauszu” to przebojowa czarna komedia. Czterech zmęczonych życiem nauczycieli postanawia przetestować teorię norweskiego psychiatry Finna Skårderuda, według której ludzka krew zawiera o pół promila alkoholu za mało. Stopniowo eksperyment wymyka się spod kontroli.

Sztukę wyreżyserowali i zagrali główne role: Arkadiusz Buszko, Paweł Niczewski, Konrad Pawicki, Wojciech Sandach.

TW zaprasza na sobotę o g. 19.

(as)