Horror w bibliotece. Pokaz filmu i spotkanie z reżyserem

Seans filmu „Stoję za tobą" oraz spotkanie z jego reżyserem, Jakubem Mateuszem Boruniem, odbędzie się w środę (16 marca) o godz. 17 w filii nr 7 Miejskiej Biblioteki Publicznej (pl. Matki Teresy z Kalkuty 8, Szczecin). To horror psychologiczny opowiadający o stracie, odpowiedzialności i próbie radzenia sobie ze śmiercią bliskiej osoby.

Od swojej premiery w 2019 roku film zebrał liczne nagrody i wyróżnienia na festiwalach filmowych na całym świecie, m.in. wygrał w kategorii "najlepszy horror" w konkursie New York Film Awards, "najlepszy film niezależny" na festiwalach w Los Angeles i we Włoszech, czy "najlepsza historia oryginalna" w konkursie Los Angeles Film Awards. Zdjęcia do filmu powstały w Szczecinie, Zakopanem, Krakowie, Poznaniu, we Wrocławiu oraz w Tatrach i Szwajcarii.

Czego widzowie mogą się spodziewać po opowieści? Oddajmy głos twórcom: „Gdy zapada zmrok, niepokój ściska go w żołądku. Przed zaśnięciem walczy, by przełamać się i zgasić światło. Najpierw przycisk na ścianie, potem lampka przy łóżku. Szeptem odlicza sekundy, które udało mu się wytrzymać w ciemności. Zarzuca na siebie kołdrę, a w dłoniach zaciska latarkę. Upływa jeszcze wiele minut, zanim upewni się, że skaliste podłoże i strop jaskini, na które właśnie patrzy z przerażeniem, to tylko podłoga i sufit pokoju".

(MON)