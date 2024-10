Halloween w Książnicy Pomorskiej. Bezpłatne warsztaty w czwartek

„Halloween w Książnicy” odbędzie się 31 października w godzinach 16-18.30 w Książnicy Pomorskiej przy ul. Podgórnej w Szczecinie. To wydarzenie dla dzieci i młodzieży, zwłaszcza dla fanów „strasznych książek i filmów”.

W programie znajduje się przegląd fragmentów halloweenowych filmów, takich jak „Koralina i tajemnicze drzwi” czy „Nawiedzony dwór”. To uczestnicy zdecydują, które z przygotowanych fragmentów filmów obejrzą, co sprawi, że wybór będzie dostosowany do ich zainteresowań i gustów.

Po projekcji odbędzie się ciekawa rozmowa o książkach, które kojarzą się z Halloween. Organizatorzy zapraszają wszystkich do przebrania się.

– Halloween to jedna z nielicznych okazji, kiedy możemy wcielić się w postaci z naszych ulubionych książek oraz filmów. Będzie można stworzyć zupełnie nowe, straszne kreacje, jako dodatkowy element zabawy, który doda wydarzeniu jeszcze więcej magii i wyjątkowego nastroju – zachęcają.

Będzie okazja do wspólnej zabawy, rozmów o literaturze i filmie oraz do spotkania w gronie pasjonatów halloweenowego klimatu. Warsztaty są przeznaczone dla dzieci i młodzieży (11-16 lat). Obowiązują zapisy, liczba miejsc jest ograniczona. Udział jest bezpłatny, a wszystkie materiały są zapewnione przez Książnicę.

(K)