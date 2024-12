Grunge'ówa: reaktywacja w Słowianinie

Fot. SIM

Dom Kultury „Słowianin” w Szczecinie reaktywuje jedną z legendarnych imprez lat 90. – Grunge’ówę. Start: sobota, g. 20. Jak ogłasza „Słowianin”: „Przeniesiemy się z powrotem do lat 90., wprost w sam środek alternatywnej rewolucji muzycznej. Wieczór poprowadzą niezawodni Sanchez i Zombi, serwując najlepsze grunge’owe brzmienia. To będzie noc w klimatach prawdziwego podziemnego rocka. To będzie idealny sposób, by na chwilę oderwać się od rzeczywistości, zanurzyć się w muzyce i poczuć nostalgię za dawnymi latami”.

(as)