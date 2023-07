Groza na plaży, dramat w zamku

Kino plenerowe to znakomity pomysł na lipcowy wieczór. Fot. ŻSTW

W czwartek w Szczecinie odbędą się dwa kinowe seanse pod chmurką - na dziedziniec Zamku Książąt Pomorskich oraz na kąpielisku miejskim w Dąbiu.

W cyklu Kina na Leżakach w Dąbiu po zmroku wyemitowany zostanie film grozy – „Uciekaj!”. Nagrodzona Oskarem produkcja to nieoczywisty horror, w którym główne role grają Daniel Kaluuya - Chris Washington oraz Allison Williams jako Rose Armitage. Co wzbudzi niepokój młodego fotografa i czy jego obawy, co do odwiedzin domu rodzinnego wybranki, okażą się słuszne? Początek seansu o godz. 21.30. Na widzów czekać będą leżaki (około 100 szt.), koce, preparaty na komary, w razie deszczu peleryny przeciwdeszczowe i bufet kinowy, w którym możecie kupić popcorn i napoje (z możliwością płatności kartą).

Na Dużym Dziedzińcu Zamku Książąt Pomorskich o godz. 22 w ramach Zamkowych Nocy Filmowych zobaczymy dramat polsko-włoski „IO” w reżyserii Jerzego Skolimowskiego. „Zapierająca dech w piersiach odyseja, porywające kinowe doświadczenie i nakręcony z imponującym rozmachem obraz współczesnego świata. Opowieść o nas samych, odbijających się w oczach pewnego osiołka, zachwyciła artystyczną brawurą i młodzieńczą energią, choć firmuje ją swoim nazwiskiem 84-letni mistrz europejskiego kina. Podróż, w jaką zabiera nas Skolimowski, wiedzie przez całą Europę: od cyrku przez stadiony i parkingi dla tirów po pałace. Od głupoty przez przemoc po przebłyski dobra i solidarności. Grand Prix na festiwalu w Cannes i nominacja do Oscara w kategorii Pełnometrażowy Film Międzynarodowy”.

Oba seanse są darmowe. (K)