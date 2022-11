Foki kontra aktorzy. Bardzo nietypowa „Grażyna” Mickiewicza…

„Foki” – oto propozycja Teatru Małego w Szczecinie. Polskę obiega niecodzienna nowina: podopieczne fokarium w Szczecinie wystawiły „Grażynę” Mickiewicza. Zdarzenie jest zagadką zarówno dla naukowców, jak i krytyków teatralnych. Czy spektakl to zakodowana wiadomość od zwierząt do człowieka? Symptom kryzysu klimatycznego? A może to po prostu nadinterpretacja/fake news/propaganda?

Tymczasem ludzcy aktorzy zbiorowo przechodzą załamanie nerwowe. Szalona popularność fok odbiera teatrowi publiczność. Aby ją odzyskać, aktorzy na nowo poszukują istoty bycia na scenie. Czy jest nią budzenie śmiechu? Płaczu? A może roztopienie się w chóralnej pieśni? Czy jesteśmy świadkami końca ludzkiego teatru?

Odpowiedzi na te pytania będziemy mogli poszukać w piątek o g. 19 oraz w sobotę i w niedzielę o g. 17.

Spektakl oparty jest na pomyśle Pawła Soszyńskiego i Marii Magdaleny Kozłowskiej. Tekst: Magda Kupryjanowicz, Maria Magdalena Kozłowska. Reżyseria: Maria Magdalena Kozłowska.

Dramaturgia: Magda Kupryjanowicz. Obsada: Grażyna Madej, Joanna Matusza, Konrad Beta, Nikodem Księżak, Konrad Pawicki.

