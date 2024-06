Flamenco zawirowało w Pałacu Młodzieży [GALERIA]

Fot. Piotr Sikora

Gorące taneczne rytmy wypełniły w środę aulę Pałacu Młodzieży w Szczecinie za sprawą widowiska "Hiszpańska opowieść w rytmie flamenco".

Było to podsumowanie dokonań Pracowni Tańca Etnicznego pod kierunkiem artystycznym Donaty Liszczak. Przed widzami zaprezentowały się uczestniczki pracowni, które pokazały, jak wiele potrafiły się nauczyć w tym roku szkolnym. Udało im się wykreować piękne, kolorowe i pełne gorących, hiszpańskich rytmów widowisko.

Flamenco to taniec pełen pasji i emocji, który wywodzi się z Andaluzji w południowej Hiszpanii, gdzie ukształtował się w XIX wieku. Jego korzenie sięgają kultury romskiej, a także wpływów arabskich, hinduskich, perskich i latynoskich, co czyni go wyjątkowym połączeniem różnych tradycji tanecznych i muzycznych. Charakterystyczne dla flamenco są ekspresyjne ruchy ramion, dłoni i palców, a także użycie nóg jako instrumentu perkusyjnego.

Współcześnie flamenco jest znane na całym świecie i cieszy się dużą popularnością, będąc częścią światowego dziedzictwa kulturalnego UNESCO. Jego uniwersalność i zdolność do wyrażania głębokich emocji sprawiają, że taniec ten przekracza granice kulturowe, łącząc ludzi poprzez wspólny język sztuki.

(k)