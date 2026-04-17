Festiwalowy weekend. Klarnet w roli głównej

Fot. Ryszard PAKIESER

Od 15 do 19 kwietnia br. trwa XII Zachodniopomorski Festiwal Klarnetowy w Szczecinie.

REKLAMA

Festiwal skierowany jest do uczniów klas klarnetu polskich szkół muzycznych I i II st., studentów Wydziału Instrumentalnego Akademii Muzycznych oraz Uniwersytetów Muzycznych z Polski i zagranicy. Głównym celem festiwalu jest popularyzacja muzyki klarnetowej, podnoszenie poziomu nauczania gry na klarnecie oraz wymiana doświadczeń uczniów i pedagogów z kraju i zagranicy.

W piątek (17 bm.) o g. 16 odbędzie się Koncert Laureatów grupy III, a o g. 19 w filharmonii im. M. Karłowicza w Szczecinie – Koncert Symfoniczny, gwiazdą festiwalu będzie Annelien Van Wauwe – klarnet, dyrygent: Paweł Przytocki. Bilety można kupić w filharmonii.

W sobotę o g. 19 - Koncert kameralny – „Crazy winds”. Bezpłatne wejściówki do odbioru w sekretariacie szkoły. Wystąpi zespół klarnetowy „Les Bons Becs” z Francji.

W niedzielę o g. 16 odbędzie się koncert Laureatów grupy IV oraz oficjalne zakończenie festiwalu.

Organizatorem Festiwalu jest Zespół Państwowych Szkół Muzycznych im. Feliksa Nowowiejskiego w Szczecinie oraz Centrum Edukacji Artystycznej w Warszawie. Partnerami Festiwalu są: Filharmonia im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie, Akademia Sztuki w Szczecinie, Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie, Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I st. im. prof. Marka Jasińskiego w Szczecinie, Państwowa Szkoła Muzyczna I st. im. Tadeusza Szeligowskiego w Szczecinie oraz Stowarzyszenie MUZYK.

Wydarzenie współfinansowane jest ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Centrum Edukacji Artystycznej w Warszawie, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego oraz Gminy Miasto Szczecin.

Patronat medialny sprawuje Kurier Szczeciński.

(d)

REKLAMA